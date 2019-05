Ilustrační FOTO - Pixabay

Budou se manželé dělit o odpracované roky?

Důchodová komise, kde zástupci všech sněmovních stran debatují o reformních krocích v oblasti důchodů, se shodla na některých opatřeních, která by mohla vést k odstranění nespravedlností v systému, zejména nižších důchodů žen.

»Důchodová komise zatím řeší dílčí nesrovnalosti a diskriminace. Jednou z nich jsou rozdíly mezi důchody žen a mužů. Komise uložila ministerstvu práce a sociálních věcí, aby rozpracovalo návrhy některých řešení. Tím hlavním má být sdílení základu pro výpočet důchodů u manželů, případně i spolu žijících partnerů,« řekl po jednání komise Haló novinám její člen Jiří Dolejš (KSČM).

Jiří Dolejš.

Odvody partnerů na sociální pojištění za určité období by se tak sečetly a rozdělily napůl. Tím by partner, který si platí méně, například kvůli péči o dítě, nebyl později při výpočtu výše důchodu znevýhodněn.

Podle Dolejše je důležité, že návrh nebude nikoho k ničemu nutit – sdílení vyměřovacího základu by bylo dobrovolné. »Šlo by o dohodu onoho páru,« zdůraznil Dolejš. Výhodou návrhu také je, že státu takto nevznikají žádné dodatečné náklady. Podle Dolejše zatím návrh existuje ve dvou variantách, v jedné partneři sdílejí jen odvody, ve druhé dokonce odpracovanou dobu. Druhá varianta by byla pro partnera, který pečuje o dítě, nejvýhodnější. Zcela jasno zatím není ani v tom, zda se návrh bude vztahovat jen na manžele a registrované partnery, nebo i na partnery, kteří spolu prostě jen žijí.

Druhý z návrhů, který bude ministerstvo rozpracovávat, je takzvaný fiktivní vyměřovací základ. »Původní návrh počítal s tím, že v době, kdy je například rodič na mateřské dovolené, by se důchod rodiči nevypočítával z reálného příjmu, ale jaksi z fiktivního, odpovídajícího průměrné mzdě. Ale v tom jsme se neshodli,« řekl Dolejš. Takové opatření by totiž stát nutilo hradit peníze navíc, což by po jisté době mohlo způsobit státnímu rozpočtu výrazné problémy, upozornili prý někteří členové komise. »Nakonec došlo k dohodě, že by se toto opatření týkalo jen menší, leč velmi ohrožené skupiny lidí – těch, kteří pečují o nějakého znevýhodněného člena domácnosti, například o postižené dítě, nebo nemohoucího seniora. Tam to smysl určitě má,« vysvětlil Dolejš.

Ženy pobírají ve stáří méně než muži. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14 697 korun a seniorky 12 182 korun. Podle analýzy ministerstva práce za třetinu rozdílu může to, že ženy odcházejí podle počtu vychovaných dětí do důchodu dřív. Odpracují tak méně let a odvedou menší částku. Ze dvou třetin jsou pak na vině nižší výdělky žen. V průměru vydělávají o pětinu méně než muži. Důvodem bývá právě péče o děti či stárnoucí rodiče.

Komise pro spravedlivé důchody, v níž jsou čtyři desítky poslanců, senátorů, úředníků, expertů a zástupců odborů, zaměstnavatelů či seniorů, se sešla potřetí. »Debaty o zásadnějších změnách jsou ovšem zatím bezvýsledné,« upozornil Dolejš. »Obecnější diskusi o budoucnosti důchodového systému i debatu o nové valorizaci důchodů lidí nad 80 let jsme prozatím odložili na příští zasedání komise. Uvidíme, zda takto široké fórum – komise má 44 členů – může v takto zásadních otázkách nalézt kompromis,« řekl našemu listu Dolejš.

Někteří členové komise již odcházeli se skepsí. »Čím dál tím více mám pocit, že formát nebyl vytvořen úplně dobře. Diskuse je neuchopitelná, témata se jen nastřelují,« řekl po jednání rozladěně zástupce ODS Jan Bauer.

Příští zasedání by se mělo konat 24. května.

(ste)