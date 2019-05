Ilustrační FOTO - Pixabay

Senát proti omezení prodeje o svátcích

Senát chce zrušit zákon, který zakazuje prodej ve velkých obchodech o vybraných svátcích. Svůj návrh na zrušení zákazu prodeje vložil do poslanecké novely, která má z regulace prodejní doby vyjmout velkoobchod.

S pozměňovacím návrhem na zrušení celého zákona přišel senátní hospodářský výbor. Stejný návrh však Sněmovna už dříve odmítla. Při schvalování projednávané novely stejně tak odmítla návrhy na rozšíření počtu svátků, o nichž mají být obchody zavřené. Samostatný návrh na zrušení zákona podala ve Sněmovně již dříve i TOP 09.

Například maďarský parlament v roce 2016 obdobný zákon zrušil zhruba po roce jeho fungování. Tamní zákaz prodeje se nelíbil podnikatelským svazům ani odborům, které poukazovaly na ztráty tisíců pracovních míst.

Zástupce předkladatelů poslanec ANO Patrik Nacher řekl, že pokud návrh na zrušení zákona v Senátu projde, podpoří ho ve Sněmovně. Poznamenal však, že nemá takový vliv v klubu poslanců ANO, aby je přesvědčil o tomtéž.

Komunisté nesouhlasí

»KSČM je proti tomuto návrhu a nesouhlasí s ním ani odbory,« řekl Haló novinám poslanec a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. »Naopak mám za to, že by zákaz prodeje měl být rozšířen na všechny státní svátky a prodej by mohl být regulován i o nedělích, jak tomu je v okolních zemích. Rozhodnutí Senátu mě ovšem nepřekvapuje, protože Senát je výrazně pravicový. Stejný pokus byl učiněn v tomto volebním období už ve Sněmovně. Považuji za špatné i to, že díky hnutí ANO se ze zákona vyňaly velkoobchody, ve velkoobchodních řetězcích typu Makra by ta regulace rovněž měla být.«

»Zákaz prodeje o vybraných státních svátcích nepřinesl od svého zavedení v podstatě nic dobrého, za to ale dost zmatků a nejasností. Není jasné, podle jakého klíče byly vybrány svátky, o kterých se může, nebo naopak nemůže prodávat ve všech obchodech,« uvedl v tiskové zprávě senátor za ODS Zdeněk Nytra. »Pořád chceme lidi nějakým způsobem usměrňovat,« podotkl Jan Horník (STAN).

Zákona se zastala místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, která navrhovala, aby Senát předlohu přijal v podobě schválené Sněmovnou, tedy aby z regulace vyňala velkoobchod. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) řekl, že pokladní v obchodech se těší, že budou mít přesčas a dostanou víc peněz. Podnikatelé podle něj nejsou hloupí a o Vánocích zavírají obchody sami, když nejsou tržby.

Zelená velkoobchodu

Nynější platná zákonná regulace prodejní doby se týká obchodů s plochou nad 200 metrů čtverečních. Prodejny musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12.00. Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

Návrh poslanců ANO a ODS, jak ho předložili a jak ho posléze schválila Sněmovna, počítá s tím, že se omezení prodeje o stanovených svátcích nebude týkat velkoobchodu. Vládní nařízení definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti. Předkladatelé návrhu argumentovali hlavně tím, že uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování těch obchodů, které o stanovených svátcích otevřeno mít mohou. Poukazovali například na stravovací provozy, které každodenně potřebují z velkoobchodů především čerstvé nebo rychle se kazící potraviny.

