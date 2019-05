Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš chce rozhodovat o válce bez parlamentu

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít přijmout změnu legislativy, která by umožnila vyslání speciální vojenské jednotky do ciziny bez souhlasu parlamentu. Takový návrh je ale v rozporu s ústavou.

»Pokud by se něco stalo, bylo potřeba rychlé rozhodnutí, tak je to dost složité, komplikované,« poznamenal předseda vlády po návštěvě 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Nutnost vyslání jednotky může být v řádu hodin a může i nastat potřeba tajné operace. V současné době musí vyslání vojáků do zahraničí schválit obě komory parlamentu.

První místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Možnost schválení takové mise by Babiš přesunul na Bezpečnostní radu státu. »Z hlediska operativnosti si myslím, že Bezpečnostní rada státu je na to dobré místo, jsou tam zastoupeny všechny zpravodajské služby, bezpečnostní struktury státu, vláda,« podotkl. Dodal, že návrh bude nutné probrat v parlamentu. Potřeba vyslání vojáků by mohla být projednána na Bezpečnostní radě státu jako poradním orgánu vlády a následně by rozhodnutí přijala vláda.

První místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip ale upozornil, že takový návrh je v zásadním rozporu s ústavou. »Považuji to za hrubé narušení principu parlamentní demokracie, které nelze podpořit,« uvedl Filip.

