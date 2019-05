Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministr odvolal šéfa ŘSD

Nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) odvolal generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupu. Jeho nástupcem jmenoval od 6. května Pavola Kováčika.

Kremlík to uvedl na svém twitterovém účtu, informaci potvrdilo ministerstvo dopravy. Kroupa řekl České televizi (ČT), že odchází víceméně po vzájemné domluvě, po více než čtyřech letech v čele ŘSD se »cítí utahaný«. Podle Kremlíka by nový šéf silničářů Kováčik, který dosud působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), měl zrychlit dopravní výstavbu. Kroupu chce ministr v resortu udržet. »Nabídl mi mimo jiné místo na ministerstvu,« řekl Kroupa. Zda ho ale přijme, rozhodnut není, zvažuje také odchod do soukromého sektoru. Nyní si vezme dva měsíce dovolenou a popřemýšlí, co dál, řekl.

Kroupa své odvolání čekal. »Signalizoval jsem už bývalému ministrovi (Danu) Ťokovi, že jsem unavený a že bych byl rád, kdybychom se bavili o tom, jak dál pokračovat. S ministrem Kremlíkem se známe. Odešel jsem po vzájemné domluvě,« řekl Kroupa. Za svůj úspěch považuje stabilizování ŘSD a výstavbu dálnic. Odmítá, že by se za jeho vedení málo stavělo. Věří, že Kováčik bude v nastavené práci pokračovat.

Kováčik má podle ministra také zefektivnit řízení mimořádných událostí v provozu. Kremlík chce, aby ŘSD případné komplikace v provozu řešilo rychleji a transparentně. »Řidiči musí mít při nehodách nebo překážkách na silnicích dostatek informací, aby mohli na situaci okamžitě reagovat,« dodal Kremlík. Nový šéf ŘSD by měl o postupu jednat také s policií a kraji.

Kováčik dosud působil jako předseda dozorčí rady SFDI a na ministerstvu byl členem expertního týmu pro přípravu projektu PPP na dálnici D4. V minulosti působil také jako investiční ředitel Národní dálniční společnosti na Slovensku nebo jako předseda představenstva Inženýrských staveb Košice.

Kroupa byl v čele ŘSD od prosince 2014. V posledních měsících byl veřejností kritizován kvůli tempu výstavby a modernizace dálnic. Vyčítána mu byla také situace z loňského prosince, kdy se kvůli zpoždění oprav D1 a hustému sněžení tvořily na páteřní dálnici mnohahodinové kolony.

(cik)