Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Při nehodě letadla na Floridě se zranilo 21 lidí

Dopravní letoun Boeing 737 sjel v noci na vojenském letišti poblíž amerického města Jacksonville z přistávací dráhy a skončil v blízké řece. Nehoda si podle policejního velitele vyžádala 21 zraněných, ale jejich život není ohrožen. Stroj měl na palubě 136 pasažérů a sedmičlennou posádku a na vojenskou základnu v Jacksonvillu přiletěl z americké základny Guantánamo na Kubě. Všechny lidi se podařilo ze stroje evakuovat. Příčina nehody zatím není objasněna.

Policie zveřejnila fotografie letadla uvízlého v mělké vodě řeky St. Johns. Letoun podle agentury Reuters přistával za bouřky v pátek večer místního času a na konci dráhy sjel do řeky.

"Letadlo se nepotopilo a všichni jsou naživu," oznámil na twitteru úřad jacksonvilleského policejního velitele. K letadlu bylo povoláno téměř sto hasičů a záchranářů. Na záběrech je vidět stroj napůl ponořený ve vodě, ale bez známek vážnějšího poškození.

Prezident Donald Trump telefonicky nabídl pomoc starostovi města Lennymu Currymu. "Všichni jsou živí a zdraví. Policisté i hasiči jsou úžasní," tweetoval Curry.

Velitel základny v Jacksonvillu Michael Connor na tiskové konferenci řekl, že v letadle byli jak civilisté, tak vojenský personál. Někteří nemířili do Jacksonvillu, ale na jiná místa v USA. Connor řekl, že nehoda mohla skončit daleko hůř. "Myslím, že je to zázrak. Večer jsme mohli mít zcela jiný příběh," sdělil.

Jak dlouho potrvá vyproštění letadla z vody, není jasné. Podle Connora podvozek zřejmě uvízl v říčním dně. Není prý pravděpodobné, že se letadlo uvolní a bude moci být taženo po vodě. Na místě je personál, který se snaží zamezit úniku paliva do řeky.

Jednou z cestujících byla advokátka Cheryl Bormannová, která televizi CNN sdělila, že letadlo mělo na odletu čtyřhodinové zpoždění. Přistávalo podle ní za hromobití a blesků a bylo "opravdu tvrdé". "Letadlo doslova narazilo do země a nadskočilo. Bylo jasné, že ho pilot neměl plně pod kontrolou, pak nadskočilo znovu," řekla. Svou zkušenost označila za "děsivou". Když se stroj naklonil a sjel z dráhy, narazila Bormannová hlavou do sedadla před sebou. "Byli jsme ve vodě a nedokázali říci, kde jsme, zda je to řeka nebo oceán," sdělila. Když se dostala z letadla, bylo cítit, že pohonné hmoty unikají do vody.

Většina cestujících má podle ní vazby na armádu. Lidé si navzájem pomáhali dostat se ze sedadel a vystoupit ven na křídlo, kde jim pak pomohli do člunu.

Obyvatelka nedalekého Orange Parku v pátek večer slyšela zvuk podobají se výstřelu z děla. Odjela k místu a řekla, že "v životě nic podobného neviděla".

Policejní velitel řekl, že do nemocnic bylo odvezeno 21 lidí s lehkými zraněními a další lidé byli ošetřeni na místě.

Letadlo patří společnosti Miami Air International, která zatím havárii nekomentovala. Mluvčí firmy Boeing řekl, že podnik o incidentu ví a snaží se získat více informací. Federální úřady zahájily vyšetřování nehody boeingu, který je starší než model 737 MAX, který nesmí kvůli dvěma smrtelným haváriím nyní létat. Dohromady při nich přišlo o život 346 lidí.

(čtk)