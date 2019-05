Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Šafářová se při rozlučce v Praze třásla a slzela dojetím

K slzám dojal Lucii Šafářovou ceremoniál, který se na počest její končící tenisové kariéry konal před finále pražského turnaje WTA. Někdejší finalistka dvouhry Roland Garros dostala květiny, vyslechla si zdravice hráček z videa a dvakrát dlouhý aplaus publika.

"Musím říct, že to bylo úžasný. Úplně mě to dojalo, klepala jsem se a myslela, že nic neřeknu, ale pak jsem se rozmluvila," uvedla čtyřnásobná vítězka Fed Cupu a bronzová olympijská medailistka ze čtyřhry.

V záznamech sledovala i své první krůčky s raketou na kurtu. Upozornila, že od malé holčičky k světové hráčce vede dlouhá cesta a není jen růžová. "Byly na ní slzy a bolest, ale za ty úspěchy a všechny tituly stála," řekla dvaatřicetiletá brněnská rodačka.

Z nahrávek gratulovaly Šafářové k úspěšné kariéře a přály vše nejlepší do dalšího života mimo jiné Barbora Strýcová, Petra Kvitová, Belgičanka Kim Clijstersová, Rumunka Simona Halepová, Němka Angelique Kerberová i Martina Navrátilová.

"Vůbec jsem nevěděla, co se na mě chystá. Celé mě to překvapilo," uvedla Šafářová. Když z obrazovky mluvila Bethanie Matteková-Sandsová, s kterou vyhrála v deblu pět grandslamů, neudržela se a rozplakala se. "Jsem hrozně šťastná, že to proběhlo takhle. Moc jsem si to užila a pořád mě to dojímá," řekla.

Někdejší světová jednička ve čtyřhře, která vystoupala během kariéry na páté místo v žebříčku dvouhry, před rozlučkou ani pořádně nespala. "Budila jsem se, jak jsem byla nervózní, ale taky jsem se těšila. Rozlučku má člověk jenom jednu. Je to trochu smutné, že to celé skončilo, když člověk slyší všechny ty úspěchy. Ale je to takové uzavření kapitoly a začíná něco nového. Jdu dál," podotkla.

Na Spartě, kde vyhrála jeden turnaj WTA a dva nižší série ITF, si už jen vyzvedne tašku s raketami a boty ze šatny. Ještě předtím opakovaně děkovala českým fanouškům. "Vždycky jsem se sem ráda vracela, české publikum bylo vždy úžasné. Má to doma úplně jiný náboj," chválila.

Definitivní tečku za kariérou udělá v Paříži. Debla na French Open plánuje hrát s Mattekovou-Sandsovou a možná zvládne i dvouhru, pokud dostane divokou kartu. "Těším se, naposledy se rozloučíme s hráčkami, s organizátory, WTA," uvedla. Ví, že znovu uroní slzu. "Určitě, to je s tím spojené," dodala.

