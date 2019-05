Tenistka Karolína Muchová. FOTO - Wikimedia commons

Muchová v Praze nevyhrála, první titul slaví Teichmannová

Dvaadvacetiletá Muchová dostala do soutěže divokou kartu po odřeknutí Lucie Šafářové a šanci proměnila v nejlepší turnaj v dosavadní kariéře. Poprvé na okruhu WTA hrála semifinále i finále a díky tomu prorazí do první stovky světového žebříčku. Ze 106. místa poskočí o 30 příček.

"Beru to pozitivně, byl to dobrý týden. Samozřejmě mě mrzí, že jsem to v Praze nedotáhla do vítězného konce," řekla Muchová České televizi.

V prvním setu dvakrát vzala Švýcarce podání, ale o výhodu pokaždé přišla. "Nějak jsem se vždy lekla, chybovala a ona zahrála dobré míče," uvedla Muchová. V koncovce první sady odvrátila pět setbolů, ale při šestém v tie-breaku poslal míček do autu. I ve druhé sadě měla jako první brejk a vedla 2:0, ale udržela až ten z šesté hry. Po svém čtvrtém esu v utkání posunula zápas do rozhodujícího setu.

Tenistka Karolína Muchová. FOTO - Wikimedia commons

Euforii využila a vzala Švýcarce podání na úvod třetí sady, ale za stavu 2:1 bylo finále kvůli prudké dešťové přeháňce na pět minut přerušeno. Po pauze pokračovala přetahovaná. Muchová vedla 3:2 a 40:15 při svém podání, ale pak prohrávala 3:4. Za stavu 4:5 Muchová pošesté v utkání přišla o servis a zápas ztratila. "Zasloužila si (Teichmannová) vyhrát, ve třetím setu jsem udělala víc chyb," konstatovala Muchová.

"Jsem vyčerpaná, ale šťastná. Nemám slov. Bojovala jsem, bojovala a jsem ráda. Sice pršelo, ale ne moc a nemělo to na hru vliv," řekla Švýcarka, která si také výrazně polepší v žebříčku z dosavadní 146. pozice.

Teichmannová získala premiérový titul na okruhu WTA a je druhou zahraniční vítězkou v pětileté historii turnaje. Předloni se ve Stromovce radovala Němka Mona Barthelová.

Loni na J&T Banka Prague Open kralovala Petra Kvitová, v roce 2016 uspěla Šafářová a v roce 2015 Karolína Plíšková.

Před finále si potlesk a gratulace bývalých soupeřek vyslechla právě Šafářová, která se loučí s kariérou. Naposledy se čtyřnásobná vítězka Fed Cupu a čtyřnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře představí na Roland Garros.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále: Teichmannová (Švýc.) - Muchová (ČR) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

(čtk)