FOTO - Pixabay

Jen jednotné přijímačky úroveň vzdělání nezvednou

Obtížnost jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol se může každý rok lišit. Záleží to na nastavení testů, tvrdí konzultant obecně prospěšné společnosti EDUin Tomáš Feřtek a předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Podle Feřtka je pro děti velmi těžké zvládnout zkoušky bez přípravných kurzů, naopak podle Zajíčka stačí znalost učiva základní školy.

Zhruba 89 000 zájemců o maturitní obory dělalo v polovině dubna jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky, které organizoval Cermat. Výsledky zkoušek dostali ředitelé škol a už je také zveřejnili. Minimální hranici bodů pro přijetí stát nestanovil. Mohou o ní rozhodnout sami ředitelé. Zda dítě ve zkouškách uspělo, záleží zejména na tom, kolik bodů získá ve srovnání s ostatními zájemci o stejnou školu a kolik dětí se tam přihlásilo.

Návrat k jednotným přijímacím zkouškám považuje za správný exposlankyně a expertka KSČM pro oblast školství Marta Semelová.

»Je to však pouhý kamínek v mozaice, který sám o sobě, bez promyšleného výchovně vzdělávacího systému s jednotnými osnovami a garancí státu, nemůže zvednout vzdělání na úroveň, na kterou jsme byli zvyklí za socialismu,« zdůraznila pro náš list. A to se podle ní týká i samotných přijímacích zkoušek. Je přesvědčena o tom, že pokud není stanovena nepodkročitelná hranice přijetí k maturitnímu oboru, pokud není vedení školy motivováno k tomu, aby přijímalo ke studiu uchazeče podle schopností, znalostí, zájmu o obor a potřeb pracovního trhu, ale podstatné je naplnit ročník na maximum, aby škola dostala co nejvíc peněz, tak se nic nezmění. »Zůstáváme v začarovaném kruhu, kde hlavní motivací jsou peníze,« dodala Semelová.

Podle Feřtka jsou testy dobré pro rozřazování uchazečů, ale znevýhodňují děti, kterým rodiče před zkouškami nezaplatí přípravné kurzy. Platí to zejména u zájemců o víceletá gymnázia, řekl. »Je to tak, že se bez přípravky neobejdete, protože vyplňování testů je samostatná disciplína. Bez přípravy vyplňování testů nelze v testech uspět,« uvedl. Podle něj je těžké předem odhadnout obtížnost testů. Vzhledem k tomu, že jejich úkolem je roztřídit lepší a horší uchazeče, nikoli ověřit úroveň znalostí, může se složitost úloh v jednotlivých letech lišit, vysvětlil. Například v úloze s cizími slovy mohou být v jednom roce tři běžně známá slova a jindy zase šest méně známých slov, popsal. A vzhledem k velmi obsáhlému obsahu učiva základní školy je navíc těžké odhadnout i konkrétní znalosti, na které se Cermat bude v testech ptát, dodal.

Bez peněz k přijímačkám nelez?

Semelová souhlasí, že tento způsob přijímacích zkoušek zvýhodňuje uchazeče z bohatších rodin, ale také z podnětnějšího prostředí. Uvedla příklad, kolik může stát rodiče příprava na přijímací zkoušky z jednoho pražského gymnázia, jehož zřizovatelem je magistrát, nejde tedy o gymnázium soukromé: Kurz na přípravu na zkoušku z českého jazyka 800 Kč, z matematiky 800 Kč, zkoušky nanečisto 990 Kč, 650 Kč sada testů Scio s online výsledky z českého jazyka a matematiky pro státní přijímací zkoušky, učebnice na přípravu českého jazyka 250 Kč, na přípravu matematiky 250 Kč. »Myslíte si, že si tohle může dovolit zaplatit samoživitelka, nízkopříjmoví či středně příjmoví rodiče s více dětmi? Co v tomto případě rozhoduje – schopnost dítěte nebo peněženka rodičů?« položila řečnickou otázku.

Tomáš Feřtek je také přesvědčen o tom, že přijímací zkoušky deformují výuku na základních školách, kde se někteří učitelé snaží děti na testy připravit. »Přestanou pak učit důležité věci a začnou učit například to, co je to tranzitní sloveso a slabičná a neslabičná předložka, protože to je v těch testech,« uvedl Feřtek.

Přestože se Marta Semelová podle svých slov většinou v pohledu na vzdělávání s EDUin zrovna neshoduje, v tomto případě je s Feřtkem zajedno. Děti, které nemají ozkoušený testovací systém přijímacích zkoušek, jsou podle ní jednoznačně znevýhodněné. »Kromě toho mám pochybnosti o tom, že tento způsob zaručuje nejlepší výběr budoucích studentů. Navíc nutí učitele základních škol, aby připravovali žáky na formu testování a ne aby jim předávali znalosti a dovednosti ve všech potřebných souvislostech,« dodala bývalá členka školského výboru Sněmovny.

Škola chce uspět, proto děti trénuje v testech

Zajíček naopak zhodnotil obsah letošních testů pozitivně. »Mně to přijde, že je to nastaveno naprosto relevantním způsobem. Odpovídá to RVP (obsahu učiva) základního vzdělávání, takže si myslím, že Cermat odvedl dobrou práci,« řekl. Obtížnost testů závisí na jejich nastavení a zadání, které se může rok od roku trochu lišit, dodal. Podle něj k přípravě dětí na zkoušky stačí, když se učitelé budou ve výuce držet tzv. rámcových vzdělávacích programů, které určují obsah učiva základní školy. »Trénovat děti na test je podle mě naprosto špatná varianta. Děti se mají naučit znalosti a kompetence a nemůžou trénovat na konkrétní jeden test,« uvedl.

»Základní škola chce v očích veřejnosti uspět. To znamená, že má zájem o to, aby se co nejvíc jejích žáků dostalo na maturitní obor. Tomu podřizuje výuku, jinak řečeno ve velké většině připravuje na testování,« reagovala na Zajíčkova slova Semelová, která i jako bývalá učitelka ví, o čem mluví.

(ku)