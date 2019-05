FOTO - Pixabay

Aulická – vracíme se k tomu, co už tu bylo

Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění kvůli jejich poruchám chování požádali zákonní zástupci dítěte. Nejčastěji jsou to jejich rodiče, ale také třeba opatrovníci. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče.

Tak zní paragraf, který v zákoně o výkonu ústavní výchovy už v minulosti byl. Skupina poslanců, v níž je i místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru a stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová, připravila k projednání ve Sněmovně novelu zákona o výkonu ústavní výchovy, která ho do zákona vrací. Navrhovaná úprava nastavuje znovu možnost dobrovolných pobytů dětí v diagnostických ústavech na žádost (především) rodičů.

Zmíněný paragraf byl v zákoně v přechodném období po dobu pěti let, které skončilo 31. 8. 2017. Jedná se tedy obnovení zrušeného ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. V současné době, jak uvádějí iniciátoři novely v jejím odůvodnění, dochází v rámci definice klientů a poskytovaných služeb k tomu, že »schází možnost dobrovolných pobytů u vybraných typů zařízení, které byly využívány a byly účinné«. Proto podle nich nedílnou a související součástí komplexního systému preventivně výchovné péče ve školských zařízeních musí být znovu možnost smluvních pobytů v diagnostických ústavech, »umožňující fyzickým i právnickým osobám využívat diagnostické, výchovně-terapeutické a stabilizační pobyty, které jsou v současnosti často prostřednictvím předběžných opatření směrovány do středisek výchovné péče, nebo také do diagnostických ústavů«.

Poslanci napříč politickým spektrem, kteří se pod novelu podepsali, jsou přesvědčeni o tom, že to je nejjednodušší cesta, jak dosáhnout rychlého výsledku, který se efektivně projeví v terénu při preventivní práci s dětmi.

Malá novela, která v praxi moc chybí

»Jde o malou novelu, skupina poslanců v ní umožňuje zákonným zástupcům na vlastní žádost umístit dítě do diagnostického ústavu v důsledku jejich poruch chování. Jde o navrácení této možností do zákona, která v praxi velice chybí. Při adekvátní a odborné pomoci dítěti se často dostáváme do rozkolu s platnou legislativou,« řekla našemu listu Aulická. Zároveň dodala, že navrhovatelé předpokládají k této problematice velkou diskusi hned v prvním čtení. »Proto také kvitujeme podání novely a její podporu napříč politickým spektrem tak, aby prošla bez závažnějších zádrhelů ke zdárnému schválení,« zdůraznila poslankyně. Daný zákon si podle ní zaslouží mnohem důkladnější novelizaci a »průvan«, který by se nebál změn, po kterých volají především odborníci z praxe.

Odborná veřejnost se nemůže dočkat...

Aulická sdělila, že proto na novele pracuje i ministerstvo školství. Předpokládá, že navržené změny zákona vyvolají mnoho připomínek již v připomínkovém řízení. »Věřím však, že ministerstvo ustojí tlak, který to bude přinášet, a ve stejné podobě slíbených úprav pošle novelu do Sněmovny,« zdůraznila. Poukázala na to, že odborná veřejnost se slíbené novely nemůže dočkat, současnému stavu, který dostal těžké rány především v roce 2013, je podle jejího přesvědčení nutné pomoci.

Proč poslanci bez ohledu na politické názory změnu navrhují? Důvodů je několik. Situace ve školách se kvůli inkluzi zhoršuje. Roste totiž procento dětí s problémovým chováním nebo poruchou chování v třídních kolektivech. Zvyšuje se podíl problémového chování žáků, jako jsou šikana, kyberšikana, zvýšená agresivita, odmítání autorit a používání vulgarit, odmítání spolupráce. Pedagogičtí pracovníci nemají k dispozici účinné prostředky, jak situaci řešit, a možná ani nejsou ochotní ji řešit. Ve školách také chybí speciální pedagogové – etopedi, kteří mohou lépe intervenovat nežádoucí chování než běžní pedagogičtí pracovníci...

(ku)