Zeman vyznamená generála Bočka a možná i Jágra

Prezident Miloš Zeman by mohl letos 28. října vyznamenat hokejistu Jaromíra Jágra. Připustil to v rozhovoru pro server Blesk Zprávy.

Miloš Zeman zároveň potvrdil dřívější informaci, že vyznamená válečného veterána generála Emila Bočka Řádem bílého lva I. třídy. Další jména prozrazovat nechtěl. Jaromír Jágr doprovázel prezidenta Zemana při jeho nedávné návštěvě Číny. Měl by se stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022. Jágr však za svoji cestu do Číny sklidil kritiku. Server Blesk Zprávy citoval některé negativní ohlasy ze sociálních sítí. »Vzhledem k tomu, že tady máme určité procento internetových blbečků, kteří rádi exhibují na těchto sociálních sítích, no tak bych se jich na jeho místě zeptal, co v životě dokázali, například v tom hokeji nebo ve fotbale nebo v čemkoli jiném, že takhle nadávají,« řekl Zeman. »Možná, že jsou zakomplexovaní, protože jsou neúspěšní,« dodal prezident republiky. Řekl také, že pokud mu bude sloužit zdraví, možná se v roce 2022 podívá na zimní olympiádu v Číně. Podle svých slov se tam současně rozloučí s čínským prezidentem, protože mu o rok později skončí jeho druhý prezidentský mandát. Pokud jde o tuzemské cesty, v blízké budoucnosti navštíví Kraj Vysočina.

(ku)