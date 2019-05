FOTO - Pixabay

Guaidó přiznal neúspěch. Chce intervenci USA

Samozvaný lídr venezuelské opozice a šéf parlamentu Juan Guaidó v sobotu připustil, že jeho tým špatně odhadl podporu armády, když v minulém týdnu oznámil závěrečnou fázi svržení prezidenta Nicoláse Madura.

Guaidó v rozhovoru s deníkem The Washington Post rovněž uvedl, že nevylučuje vojenskou pomoc Spojených států.

Madura stále podporuje zejména Rusko, jehož ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotu v Moskvě jednal s šéfem venezuelské diplomacie Jorgem Arreazou. Dnes má Lavrov o situaci ve Venezuele hovořit s ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem, a to ve Finsku na okraj jednání Arktické rady.

Guaidó v sobotu připustil, že očekával větší otevřenou podporu armády, a doufal, že Maduro pod tímto tlakem a tlakem masových demonstrací odstoupí z nejvyššího úřadu.

»Potřebujeme ještě více vojáků a také více funkcionářů režimu, aby nás podpořili,« prohlásil v sobotu Guaidó. Pětatřicetiletý politik deníku The Washington Post rovněž řekl, že není pro jednostrannou vojenskou intervenci z USA, ale že by zvážil pomoc amerických vojáků po boku venezuelských. Kdyby mu Spojené státy nabídly vojenskou pomoc, předložil by ji v parlamentu, aby ji poslanci zvážili.

Vojáci stále věří Madurovi i kvůli historické nevraživosti vůči »imperialistickým« Spojeným státům. V sobotu pořádala opozice demonstrace u armádních posádek, kde se několik stovek lidí snažilo vojáky přesvědčit, aby pomohli opozici přimět Madura k odstoupení. Lidé vojákům předávali i kopii zákona o amnestii, který začátkem roku schválil parlament. Tento zákon zaručuje beztrestnost vojákům, kteří pomohou »obnovit v zemi demokracii«. Madurova vláda ale parlament neuznává a před dvěma lety ustavila vlastní zákonodárný sbor.

Venezuelská armáda má podle deníku El País asi 123 000 členů, z toho 23 000 je národní garda. Pochybnosti panují o počtu milicí, které tvoří civilisté a penzionovaní vojáci. Maduro tvrdí, že jich jsou dva miliony, Mezinárodní ústav pro strategická studia (IISS) je odhaduje asi na 200 000, většina z nich ale zřejmě nemá vojenský výcvik. »Mnozí z nich jsou státní zaměstnanci a většina z nich nikdy nestřílela,« řekla deníku El País venezuelská armádní expertka Rocío San Miguelová.

(čtk)