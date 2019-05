FOTO - Pixabay

České hvězdy sbírají hvězdičky

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová (vpravo) a Markéta Nausch Sluková ovládly turnaj v Kuala Lumpuru a získaly čtvrtý společný titul na Světovém okruhu. Ve finále otočily zápas s americkou trojnásobnou olympijskou vítězkou Kerri Walshovou Jenningsovou a Brooke Sweatovou a po dramatické bitvě zvítězily 24:26, 22:20 a 15:12.

České hráčky byly ve finále druhý týden po sobě. Minulý víkend skončily druhé na čtyřhvězdičkovém turnaji v čínském Sia-menu, tříhvězdičkovou soutěž v Malajsii již opanovaly. Pokračují tak v úspěšném návratu na písek po osmi měsících, během nichž Sluková léčila smečařské pravé rameno.

Jeden set

V Kuala Lumpuru český pár do finále neztratil set, jeho sérii přerušily až Američanky. Turnajové jedničky Hermannová a Sluková se nakonec z vítězství radovaly po 56 minutách.

»Byl to náročný zápas, protože se hrálo mnoho dlouhých výměn. Myslím, že v závěru jsme lépe podávaly a bránily, což nám vyneslo tříbodové vedení,« hodnotila Markéta, kterou mrzel závěr prohraného úvodního setu. »Měly jsme možnost získat první set, ale neproměnila jsem šanci na bod. Na konci bylo trochu víc štěstí na naší straně.«

Její parťačka Barbora prozradila, že s těžkým zápasem počítaly. »Kerri a Brooke jsou hodně zkušené, takže jsme byly připraveny na tvrdou bitvu. Oba týmy bojovaly o každý bod. Je to skvělý start do sezony, zvlášť poté, co jsme osm měsíců nehrály.«

Jedničková bilance

Výhru z Malajsie přidaly Češky do společné sbírky ke zlatu z turecké Antalye, z loňského majoru ve Vídni a z Ostravy, kde budou obhajovat prvenství za tři týdny. Dvojnásobné medailistky z mistrovství Evropy mají ze Světového okruhu celkem osm společných medailí. Minimálně do čtvrtfinále se jim podařilo projít na každém turnaji Světového okruhu od posledního mistrovství světa ve Vídni 2017 jako jediným hráčkám.

(zr)