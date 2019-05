Mistry světa klepli s nulou

Po úvodní prohře s Finy 2:3 naši hokejisté potěšili povedeným výkonem i výsledkem 3:0 proti mistrům světa ze země tří korunek. Asistent hlavního kouče Robert Reichel ocenil, že na ledě brněnské DRFG Areny svedl český výběr se Švédy, kteří měli sestavu prošpikovanou posilami z NHL, bitvu, v níž měl nad týmem úřadujících mistrů světa navrch. Vítězství považoval za důležité i proto, že právě Švédové budou už v pátek prvním soupeřem Čechů na mistrovství světa na Slovensku.

»Každý takový zápas v přípravě se cení. Víme, že Švédi budou na mistrovství světa pomýšlet na medaile. Mají kvalitní mužstvo s hráči, kteří jsou vesměs z NHL, a my jsme rádi, že jsme se jim vyrovnali. V některých pasážích jsme je i přehrávali. Ale je to furt příprava.«

Stejný soupeř

Reichel zápas označil za velmi dobrý test. »Ověřili jsme si pár věcí, na kterých chceme pracovat. Byly tam dobré pasáže, ale byly tam i chvilky, kdy jsme měli problémy, hlavně ve druhé třetině. Byla tam taková pasáž, při níž jsme měli potíže vyjít ze třetiny, ale ustáli jsme to. Myslím, že to byl pro nás dobrý zápas s dobrým výsledkem.«

Povedený výkon završený příznivým skóre považoval Říhův asistent za důležitý i směrem k prvnímu utkání v základní skupině světového šampionátu, neboť v něm se oba celky utkají znovu. »Určitě je to důležité. Myslím si ale, že po celou sezonu zápasy proti Švédsku nebyly špatné. Věřím, že i ten první zápas na šampionátu, který nás čeká, bude podobný.«

Zápas vedle jiného pomohl trenérům udělat další krůčky k rozhodnutí o závěrečné nominaci na MS. »Něco nám to ukázalo, ale nebudu se k tomu víc vyjadřovat. Nějakou představu máme, o něčem se bavíme. Určitě nám zápas ukázal další věci, které se můžou stát, ale také nemusí. Uvidíme. Je před námi ještě těžký zápas s Rusy (utkání skončilo po redakční uzávěrce) a stát se může cokoliv.«

Brankářský otazník

V brance se ukázal bezchybným výkonem Patrik Bartošák. »Podal kvalitní, výborný výkon. Byl připravený na každou střelu a hodně nám pomohl,« ohlížel se Reichel, ale nechtěl rozebírat, zda tak zamotal trenérům hlavu ohledně brankářské jedničky na MS. »Zatím bych tak neuvažoval. Vychytal každopádně dobrý zápas.«

Na začátku 33. minuty nepříjemně překvapili domácí střídačku rozhodčí, když neuznali gól Dmitrije Jaškina, který si český útočník vybojoval důrazem na brankovišti. »Co říkal rozhodčí, tak prý kvůli bouchnutí do betonu, což mě překvapilo. Myslím, že ten gól měl být uznaný. Asi to však rozhodčí viděli jinak.«

Za vším bylo nové pravidlo, tzv. trenérská výzva ze švédské strany. »Je to novinka, ale i my jsme na tohle připravení. Jsme propojení a dostáváme informace i během zápasu, takže pokud něco přijde, máme to během sekundy,« upřesnil Reichel.

Celkově se zdálo, že si česká sestava sedá, přesněji první dvě útočné formace složené výhradně z posil NHL. »Zatím to tak vypadá. Ti kluci odehráli spolu jeden zápas a něco, každopádně Simonova i Chytilova lajna pracují výborně.«

(red)

Carlson Hockey Games/EHT

Česko - Švédsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 8. Jaškin (D. Sklenička), 58. Palát, 59. Voráček (Rutta). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Česko: Bartošák - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, Zámorský, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - H. Zohorna, T. Zohorna, D. Kubalík - Tomášek, Fořt, Červený - Rousek.

Švédsko: H. Lundqvist - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, M. Pettersson, Hägg, Svedberg, Bengtsson - Hörnqvist, E. Pettersson, Bratt - Lindholm, A. Kempe, Lindblom - Nygard, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen - Wedin.

Rusko - Finsko 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Branky: 60. Ovečkin (Kuzněcov) - 6. Pesonen, 31. Lehtonen (Rajala, Kakko), 46. Kaski (Ojamäki). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:3. Diváci: 7132.