V mistrovském ringu první kolo pro Plzeň

Fotbalová liga má za sebou úvodní nadstavbové kolo. A že se děly věci. Vše odstartoval už v pátek ostudný domácí debakl Teplic s Mladou Boleslaví 0:8. Z pohledu boje o titul Slávisté ztratili v Liberci po bezbrankové remíze. Na to reagovala jednoznačně Plzeň. Po domácí výhře 1:0 nad Jabloncem se dotáhla na lídra z Edenu na pouhé dva body. Fanoušky týmu z pražské Letné potěšila určitě hladká výhra 3:0 nad nevyzpytatelným Baníkem.

O výsledkovém šoku se dá hovořit v případě výhry fotbalistů Mladé Boleslavi v úvodním semifinále skupiny o Evropu nadstavby první ligy v Teplicích 8:0. Boleslavští tím vyrovnali nejvyšší výhru v samostatné historii soutěže. Teprve potřetí skončil ligový zápas osmibrankovým rozdílem, předtím v roce 1995 zvítězila Slavia Praha nad Uherským Hradištěm 9:1 a Jablonec nad Českými Budějovicemi v roce 1998 8:0.

Mladá Boleslav má před domácí odvetou semifinále příští víkend prakticky jistou účast ve finále, v němž se bude hrát o účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu. Hosté dali v Teplicích šest branek v úvodních 45 minutách a postarali se o nejvyšší poločasové vedení v historii samostatné ligy.

Dvakrát se trefili Muris Mešanovič a Nikolaj Komličenko, který 26. gólem v sezoně o jednu branku překonal střelecký rekord Davida Lafaty z ročníku 2011/12.

»Jsem zděšen, hráči se přístupem vysmáli všem lidem v oddíle od ředitele až po uklízečky. Nebudu to svalovat jen na hráče, jsem trenér a jsem pod to taky podepsaný. Záleží na vedení, jak se k mé osobě postaví. Pokud bych měl pokračovat a byl bych rád, tak musím udělat obrovský průvan v kabině,« reagoval po utkání teplický trenér Stanislav Hejkal.

Je jasné, že zápas bude mít ještě dohru. Vedení Teplic chystá tvrdé tresty pro tým (viz článek dole).

Rozpaky v Edenu

Slávisté odjížděli na úvod nadstavby do Liberce s úkolem bodovat. Povedlo se pouze napůl. Co znamená dělby bodů po výsledku 0:0? Červenobílí v nejvyšší soutěži nezvítězili potřetí z posledních čtyř zápasů. Slovan navázal na nedávnou remízu 1:1 z Edenu a s Pražany bodoval popáté z posledních šesti ligových duelů. »Bezgólová remíza je pro nás ztráta, protože jsme tu chtěli a potřebovali vyhrát. V nadstavbě hrajeme tři zápasy doma a dva venku a víme, že minimálně jeden venku potřebujeme vyhrát. Proti Liberci se nám to nepodařilo, je to minus dva body,« konstatoval zklamaně slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Emotivní duel

Sparťané se nad ostravským Baníkem vytáhli i potřetí v sezoně. Tentokrát bilancují na první pohled jasnou výhru 3:0. Výkopu předcházela projekce na velkoplošné obrazovce k uctění památky bývalého kapitána Sparty Josefa Šurala, který v pondělí zahynul v Turecku při autonehodě. Na trávník přišly oba týmy ve speciálních dresech s Šuralovou jmenovkou a číslem 23 na zádech a vepředu s nápisem »Nezapomeneme«. Následovala minuta ticha, kterou doprovodil potlesk hráčů a všech fanoušků. »Budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme měli na kahánku. Osobně tomu pořád nemůžu uvěřit. Určitě jsme to hodně měli v hlavě. Na tohle se nejde připravit, abychom na to nemysleli. Ztratili jsme kamaráda, dobrého kluka,« vyznal se sparťan Martin Frýdek.

Emoce musel krotit také úřadující trenér Pražanů Michal Horňák.

»Bohužel ta zpráva (o Šuralově smrti) nás natolik zasáhla, že první dva dny jsme nemohli ani pořádně trénovat. Ta deka padla na celý tým, nejen hráčský, ale i realizační. Postupně jsme se všichni zapojovali do tréninku a proti Ostravě to vyvrcholilo utkáním, kdy jsme ze začátku neplnili vůbec to, co jsme si předsevzali. Uvědomuju si, že to bylo možná tím, že kluci z té události byli tak rozhozeni, že se jim ani pořádně nedivím. Myslel jsem si, že první gól nás uvolní a budeme hrát bez zábran, ale nebylo to tak. Viděl jsem na klucích celý zápas, že to není ono.«

Ta Letné opět platilo na sto, že se fotbal hraje na góly. »Ten zápas jsme neprohráli v defenzivě, prohráli jsme ho v ofenzivě. Kdybychom z těch situací v první půlce dali alespoň jeden gól, tak se to utkání vyvíjí jinak,« litoval ostravský kouč Bohumil Páník.

Malá naděje

Vojáci z Julisky remizovali doma v 1. kole skupiny o záchranu s Bohemians 1:1 a udrželi naději na účast v baráži, byť pošesté za sebou nevyhráli.

Trenér Dukly Roman Skuhravý byl spokojený hlavně s přístupem hráčů. »Mě na tom zápase hlavně kvůli hráčům mrzí to, že jsme nebyli odměněni třemi body. Bohužel jsme furt v předfinální a finální fázi zbrklí. Dostali jsme se parádně do vedení 1:0. Samozřejmě v té chvíli to Bohemka zjednodušila a to je ta neodměna, kterou jsme dostali. Z tohoto pohledu jsem z výsledku zklamaný. Na druhou stranu kluci dřeli tak, jak se pracovat má.«

Po zisku tří bodů vzdychal po utkání také trenér Klokanů Martin Hašek. »Vypracovali jsme si dost příležitostí na to, abychom naplnili cíl, se kterým jsme přijeli, a to bylo vítězství. Zápas kopíroval celou řadu jiných našich zápasů. Po obrovském úsilí, množství šancí, když si myslím, že to je zápas, když se oprostím od emocí, který by Bohemka měla vyhrát, tak ho prostě nevyhrajeme a remizujeme.«

