Bitvy minulé a budoucí

Práce v Evropském parlamentu se dá popsat jen velmi těžko. Občas připomíná šachovou partii, občas gladiátorský zápas, boj Davida s Goliášem a někdy zákopovou válku. Je v ní mnoho akce a málo ticha.

Mnoho potu a málo poklepání po ramenou. Z vlastní zkušenosti však vím, že se tam odehrávají souboje, které je nutné vést. Souboje, které mohou mít zásadní vliv na vývoj Evropy, naší planety a všech lidí na ní. Těžko se dá celých pět let krátce shrnout, ale přesto se o to pokusím.

Úspěchy

Podařilo se mi prosadit kritickou zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ohledně dvojí kvality potravin, která obsahovala řadu mých vlastních pozměňovacích návrhů, včetně úplného zákazu dvojí kvality potravin u jídla pro malé děti.

Jsem nesmírně hrdá na to, že se mi podařilo vytvoření, vyjednání a schválení historicky první zprávy Evropského parlamentu k tématu palmového oleje a boje proti odlesňování. Toto téma v České republice dosti rezonovalo a já jsem byla ráda, že značná část našich občanů pochopila, že se jí problém palmového oleje a odlesňování týká (zvláště teď v době sucha). Také se mi podařilo prosadit řadu pro Českou republiku zcela zásadních změn v energetickém balíčku.

Zkušenost mě naučila, jak zásadní je v mezinárodním prostředí vytvářet aliance a obecně přátelské vztahy. S kolegy ve frakci GUE/NGL jsme se sice na docela dosti věcech neshodli, ale bylo pro naši práci nutné vytvářet atmosféru důvěry a vzájemného porozumění. Bez toho by nebylo například možné, abych před hlasováním o dvojí kvalitě předstoupila před celou svojí frakci a zajistila jsem, že jsme byli JEDINOU politickou frakcí, která se postavila (s výjimkou jednoho jediného poslance) naprosto jasně proti dvojí kvalitě. Frakce, ve kterých jsou ANO, KDU-ČSL a TOP 09, ODS, ČSSD a Svobodní byly rozdělené. Dokonce i většina ultrapravicové frakce Le Penové a Salviniho, do které se tak těší Okamurova SPD, hlasovala pro zachování dvojí kvality. Já jsem však dokázala zabezpečit, že se naše frakce dvojí kvalitě postavila!

Nutnost změny EU

Z celé tragické aféry ohledně dvojí kvality mi však jasně plyne, že je nejvyšší čas omezit pravomoci Evropské komise, dát přímo volenému Evropskému parlamentu zákonodárnou iniciativu a také je nutné navracet některé pravomoci členským státům.

V EU musí znít hlas občanů a občané musí vidět a vědět, že je EU slyší. Jedním ze způsobů, jak toho docítit, jsou evropské občanské iniciativy, které měly vybudovat most mezi občany a EU a dát lidem možnost navrhovat legislativu. V původním nastavení tento mechanismus však pozitivní výsledky nepřinesl, a naopak vedl k dalšímu rozčarování z EU. Ani nedávná revize nedává příliš nadějí v to, že by se to mělo změnit, a je tedy třeba dalších změn, aby mohl tento mechanismus fungovat pro občany skutečně efektivně.

Za těch pět let jsem svedla mnoho bitev – proti dvojí kvalitě, bezpočet za lepší životní prostředí, českou energetiku, pacientské organizace a lepší přístup k lékům, bezpečnější silnice, rovné a důstojné pracovní podmínky, proti kvótám a politice NATO, zbraňové legislativě apod.

48. nejproduktivnější

Nebudu lhát, zdaleka ne všechny jsem vyhrála. Z čistým štítem však mohu prohlásit, že jsem vždy bojovala. Neschovávala jsem se a nepředstírala jsem aktivitu. Neříkala jsem jedno za zavřenými dveřmi a druhé na veřejnosti. Naši evropští spojenci k nám mají úctu, protože ví, že umíme udělat spoustu práce a vyjednat mnoho dobrého pro naše občany. I z toho důvodu jsem byla 59. nejaktivnější ze 751 členů Evropského parlamentu a 48. nejproduktivnější…

Na závěr nemohu nevzpomenout svého ctihodného kolegy Míly Ransdorfa. Jeho odchod během volebního období pro mě byl silnou osobní i profesní ranou. Svojí další snahu v realizaci hesla »Jiný svět je možný« věnuji jemu a ze srdce mu děkuji za všechno, co mě za ty roky naučil.

Kateřina KONEČNÁ,

lídryně kandidátky pro volby do EP

(KSČM – Česká levice společně!)