Eurozóna

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004, tedy před patnácti lety. Při vstupu do Evropské unie se zavázala i ke vstupu do eurozóny. K takovému kroku nedošlo. Podstatná většina českých politiků se k němu v blízké době ani nechystá.

Tomáš Prouza prý vše vidí ve »strachu politiků«, kteří »nechtějí vést«. Kdo je pan Prouza? Jde o jednoho z četných »prezidentů« České republiky. Jde o prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a proto jeho stanovisko do jisté míry chápu. Přesto s ním nemohu souhlasit. Tento nadějný mladý muž zřejmě nepochopil některé základní věci. Například to, že kritéria vstupu, o kterých hovoří v této souvislosti ekonomové, neplní podstatná část velkých členských zemí eurozóny.

Tato kritéria naopak plní Slovensko a několik dalších nových členů tohoto klubu. Jejich souhrnný HDP není ovšem ani desetinou HDP Německa či Francie. Úměrně hospodářské váze mají tyto státy podíl na rozhodování o pohybu eura. To ovšem tuší naše veřejnost i většina politiků, a proto ani u příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do EU nijak do eurozóny nespěchají. Eurozóna totiž zatím nijak nepřipomíná klidný přístav na rozbouřeném moři mezinárodních finančních trhů.

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)