Inkluze a lidská práva

Jsem dalek toho věřit, že prostřednictvím inkluze se někdo úmyslně snaží snížit úroveň vzdělanosti u nás a vlastně v celé Evropě. Jednostranně chápaná lidská práva však takovou službu mohou udělat, i když autoři tohoto projektu měli na mysli úplně něco jiného. Lidská práva je souhrn mnoha práv člověka a patří mezi ně i rovnost ve výchově. Inkluze však ve svých výsledcích může znamenat ponížení úrovně školství a nepomůže řešení pedagogickými asistenty, kteří ve třídě vybraným jedincům vysvětlují probíranou látku, přičemž odvádějí značný díl pozornosti ostatních žáků a komplikují práci učitele. Nelze totiž za tak krátkou dobu hůře chápajícího jedince povznést na úroveň většiny ostatních, lze však úroveň ostatních žáků o stupínek nebo o víc ponížit. Připomínám jedno arabské přísloví: Karavana jde tak rychle, jak rychle jde nejpomalejší velbloud.

Minulé systémy počítaly s tím, že ve speciálních školách, bez ohledu na měnící se názvy, budou speciální pedagogové, kteří budou mít zkušenost z práce s žáky, kteří mají nějaký mentální problém. Také počty žáků v takových třídách byly podle toho sníženy a učitel se mohl více věnovat každému. Nešlo o »socialistický experiment«, ale o letitou zkušenost.

Vyprávěl mi jeden známý mající vnuka ve třídě, kde je také jeden z takových žáků, že s ním přišla do třídy i asistentka. Průběh hodiny je asi takový: Učitelka vyloží novou látku, asistentka se jí snaží převyprávět žáku, kterého má na starosti. Jenže čas od času ji musí vykládat vícekrát. Mezitím učitelka se dostává dál a v některých momentech o pořádný krok. Nezbývá tedy než zastavit, počkat, až asistentčin jedinec také pochopí. Zdržení, které se načítá, se později ukáže jako nemalé. Ona učitelka, ač s ní rodiče a žáci jsou spokojeni, se dostala do stadia, že zvažuje, zda po skončení letošního roku nebude lepší odejít ze školství, protože podobný systém je psychicky nejen náročný, ale dlouhodobě se nenechá vydržet.

Stejný problém mně svěřil jiný známý. V jednom městě na jihu Čech, kde byl na léčení, při jedné proceduře vyslechl rozhovor zdravotní sestry, za níž přišla její kamarádka. Ta se sestře svěřovala s tím, že jako asistentka je placena mnohem hůře než učitelka, že však se svým svěřencem má mnohem více práce než ona učitelka s celou třídou a že nestíhá celou látku vyložit, protože učitelka se striktně drží osnov, a ani »nezbrzdí tempo«, takže ten její svěřenec bude mít občas nějaké ty »díry« ve znalostech. Ale »ať si prý s tím poradí, kdo chce«, a ona, kdyby neměla příslib, že také dostane svou třídu, už by ze školství odešla.

Souhlasím s tím, že lidská práva by se měla dodržovat, ale ne tím, že ve školství dlouhodobě snížíme současnou úroveň. Už dnes jsme svědky toho, že mnozí mladí lidé vědí leccos o své oblíbené kapele, dokážou slovo »osvoboditel« spojovat s Václavem Havlem, slovo »svoboda« jen s internetem, ale nevědí, kdo osvobodil jejich obec, že první prezident se jmenoval Masaryk a kdo byl prvním člověkem ve vesmíru. To, že nic nevědí o třicetileté válce, málo o Palackém, že i jméno prvního českého krále je jim neznámé, pomíjím. Inkluze vymyšlená nepedagogy, experiment, který může mít dalekosáhlé následky a jenž je vlastně, ať chceme, nebo nechceme, pokusem na živých lidech, by měl být přehodnocen a znovu by se mělo stavět na zkušenostech našich předků, kteří věděli, co činí, když zakládali speciální školy, jež dokázaly ze svých žáků vychovat plnohodnotné občany i přesto, že měli jistý handicap.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru měst Děčína (KSČM) a bývalý děkan Pedagogické fakulty