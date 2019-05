Extremisté na Blízkém východě

V Izraeli a na palestinských územích zase přituhuje. Zoufalí Palestinci prý odpálili pár stovek raket, které si bohužel vyžádaly i jednu až tři civilní oběti. Oficiální masmédia pak ochotně přinesla informace o tradičně neadekvátní odplatě Netanjahuova režimu (kterou tato ale považují naopak za zcela adekvátní) i o angažovanosti Evropské unie, která po dlouhé době po boku dlouhodobě proizraelského Trumpa také udělala na Palestince »bububu«, tj. odmítla pokračování ostřelování z Pásma Gazy. Už jsme se však nedozvěděli, co tomuto zoufalému kroku palestinských radikálů předcházelo.

Izrael po nepochopitelném dalším Netanjahuově vítězství v nedávných volbách opět zostřil své nelegální chování vůči okupované Palestině. Ještě před volbami sice populisticky rozšířil námořní pásmo pro palestinské rybáře na 15 námořních mil (asi 28 kilometrů), ač nevládní organizace už tehdy upozornily, že ani to nesplňuje podmínky stanovené dohodami z Osla vyjednanými v 90. letech (v nich se počítá s dvacetimílovým pásmem). No a po volbách i těch směšných 15 mil opět samovolně zmenšil. Prý v důsledku jedné odpálené rakety Islámským džihádem – jako kdyby palestinští rybáři mohli za pár extremistů…

Fakta jsou ale taková, že v Pásmu Gazy kvůli brutální okupaci nezaměstnanost převyšuje 40 %, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. I Hamás proto varuje, že v útocích bude pokračovat - vzhledem k tomu, že izraelská vláda otálí s plněním dohod uzavřených mezi oběma stranami konfliktu. To se pak logicky najde víc těch, kterým přepne a… Takoví jsou ale i na druhé straně.

Například dva rasističtí rabíni teď obhajovali zvrácené názory Adolfa Hitlera a mj. označili Araby za stvořené pro otroctví. Nahrávky výroků zveřejnil na konci dubna 13. kanál izraelské televize.

Rabín Eliezer Kaštiel v nedatované nahrávce v souvislosti s obhajobou okupace vyzývá k zotročování Arabů. Osoby, které nejsou židovského vyznání, přitom označuje za hloupé s tím, že jsou geneticky podřadné židům. Během přednášky se rabín také otevřeně hlásí k rasismu. »Ano, jsme rasisté. Věříme v rasismus,« říká a dodává, že »Židé jsou nejúspěšnější rasou«. Pro jeho kolegu pak naopak »humanismus a světská kultura, takové to ‚věříme v člověka‘, to je (prý skutečný) holocaust«. Co na to izraelská a západní masmédia? Prakticky mlčí! Hlavně že je pobouřila karikatura, která se nedávno objevila v deníku The New York Times. Byl na ní přitom jen slepý Trump s jarmulkou na hlavě a Netanjahu jako jeho vodící pes s Davidovou hvězdou na obojku…

Roman JANOUCH