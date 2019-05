Ilustrační FOTO - Haló noviny

Plánuje se monstrproces s islamisty v Iráku

Osud bojovníků Islámského státu se zahraničními pasy, které zajali syrští a iráčtí Kurdové, se stal tématem horečných diplomatických jednání, napsal ruský list Kommersant.

Diplomaté řady evropských států jednají s iráckými úřady. Požadují na nich, aby uspořádaly obří proces s těmito islamisty, občany více než padesáti států. Vysoký nejmenovaný ruský diplomat listu sdělil, že Moskva prosazuje, aby tito bojovníci byli souzeni tam, kde spáchali zločiny, tedy v Sýrii a Iráku. Tím, že Západ Damašek vynechává, se snaží ignorovat jeho legitimitu.

Irák navíc nemá soudní pravomoc nad lidmi, kteří páchali zločiny ve třetí zemi, v Sýrii. Neoplývá ani financemi, které by na takový proces s několika tisíci obžalovanými byly třeba. Jednání se Západem vede Irák podle Moskvy právě v naději na výrazné finanční kompenzace. Irák dosud soudí jen irácké občany, kteří se přidali k IS. Většinou dostávají tresty smrti. To dosud evropské státy odsuzovaly. Pokud ovšem předají soudní pravomoc nad svými občany Iráku, vystaví je právě možnosti trestu smrti.

Už v únoru vyzval americký prezident Donald Trump evropské státy, aby převzaly kolem 800 bojovníků ze Sýrie a předvedly je před své soudy. To se nikomu v Evropě nelíbí. V Sýrii, v táborech pod správou Kurdů a s dosavadní přítomností amerických jednotek, je asi 75 000 islamistů, jejich manželek a dětí. Podle údajů organizace OSN UNICEF je mezi nimi přes 3000 dětí ze 43 zemí. Alespoň ty by měly jednotlivé státy podle mínění OSN převzít. Své občany zatím přebírají Kosovo a Bosna a Hercegovina. Do Kosova se vrátilo 110 občanů, ženy byly umístěny do domácího vězení, muži hned na letišti zatčeni. Několik svých občanů také přijaly USA. Ostatní se přijímání brání. Třeba Francie, která má zájem na tom, aby prvních 12 francouzských islamistů bylo souzeno v Iráku. V tomto konkrétním případě vyšel Irák za úplatu Francouzům vstříc, i když jde o islamisty zajaté v Sýrii. Zajatých Francouzů je celkem 1700. Velká Británie nejen islamisty nepřijímá, ale zbavuje je občanství.

Podle ruských statistik bojovalo na straně IS v Sýrii 4000 ruských občanů, většinou původem z Kavkazu, a 2600 občanů středoasijských postsovětských republik. Z nich několik svých občanů, výhradně žen a dětí, přijal Kazachstán. Rusko také začalo přijímat ženy a děti bojovníků, posléze ale program zredukovalo pouze na děti. Ty přicházejí hlavně do Čečenska. Většina bojovníků a jejich rodin však stále zůstává v Iráku a Sýrii na území nekontrolovaném syrskou vládou. Nikdo se k nim nechce znát…

(pe)