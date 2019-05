Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM to EU ulehčovat nebude

Stát by měl v budoucnu zakázat prodej veškerého zboží, které se bude nabízet s rozdílnou kvalitou ve stejném obale. Po jednání s obchodními řetězci to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Výrobek odlišné kvality musí mít podle něj jiný obal.

Kateřina Konečná, europoslankyně a vedoucí kandidátky do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!) aktivitu na národní úrovni uvítala. »Vždycky budeme podporovat jakékoli zpřísnění ochrany spotřebitelů, o to jsme se koneckonců snažili i v Evropském parlamentu,« řekla našemu listu. Problém dvojí kvality se podle ní netýká jenom potravin, ty jsou však v poslední době zmiňovány častěji proto, že si na ně i Evropská komise nechala zadat nezávislé studie. »Takže tam se máme daleko silněji o co opřít než u drogistického zboží, kde to Evropská komise teprve plánuje, ale to, že problém se týká i například pracích prášků, aviváží, šamponů a podobně, víme a určitě to potvrdí každý, kdo měl šanci si tyto věci někdy nakoupit v západní Evropě,« dodala europoslankyně. Návrh tak může podle Konečné počítat s podporou komunistických zákonodárců. »Evropská unie nás v tomto potopila, takže nemáme zájem jí to jakkoli ulehčovat,« dodala.

Kateřina Konečná, europoslankyně a vedoucí kandidátky do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

Předseda vlády novinářům řekl, že zatím není v silách ČR donutit nadnárodní výrobce, aby dodávali na všechny evropské trhy stejné zboží. Bojovat proti dvojí kvalitě výrobků chce i změnou národní legislativy. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) již minulý týden informoval o tom, že jeho úřad předloží novelu zákona o potravinách, podle níž bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny dodávané na trh v jiném členském státě, pokud budou mít odlišné složení nebo vlastnosti.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že jeho resort předloží novelu zákona, kterou se k návrhu ministerstva zemědělství připojí. »Nesmí nastat, že nebude dvojí kvalita potravin, ale budeme mít dvojí kvalitu kosmetiky nebo pracích prášků. Budeme to koordinovat,« uvedl. Oba návrhy by se měly projednávat najednou.

Čím více informovanosti, tím lépe pro spotřebitele

Podle Havlíčka navíc ministerstvo zvažuje novelizaci zákona o významné tržní síle, přikázalo by se jí lokálním distributorům, aby dovolili nákup zboží českým obchodníkům i u svých mateřských společností v zahraničí.

I tento návrh může podle Konečné počítat s podporou zástupců KSČM. »Samozřejmě tuto problematiku chceme řešit i na straně Evropské unie, ale v Evropském parlamentu trvá poměrně dlouho, než něco takového provede, takže pokud se najde cesta změnou národní legislativy, tak určitě to budeme podporovat,« uvedla s tím, že i tento záměr určitě přispěje k odstranění dvojí kvality.

Čemu však Konečná příliš velkou šanci na úspěch nedává, je výzva na změnu evropské legislativy, s níž zástupci řetězců přišli na jednání. Mimo jiné chtějí připravit návrh povinnosti pro všechny výrobce, aby museli zveřejňovat na digitální celoevropské platformě složení všech verzí svých výrobků. »Taková databáze umožní jednoduchou veřejnou kontrolu toho, které potravinářské či drogistické koncerny vyrábějí různé verze jedné značky, a bude možno porovnat, zda občané střední a východní Evropy mají k dispozici stejně kvalitní výrobky jako zákazníci v západní Evropě,« navrhují obchodníci.

»Samozřejmě jsem všemi deseti pro, ale upřímně řečeno, moc se těším na to, jak se na to budou dívat jejich západoevropské matky, protože to je věc, kterou my řešíme dlouhodobě,« řekla Konečná. Připomněla neochotu výrobců spolupracovat v případě, kdy sama usilovala o to, aby bylo na výrobku zvýrazněno, že obsahuje palmový olej a jakým způsobem byl produkován. »Osobně s tím návrhem obchodníků problém nemám, čím více informovanosti a možnosti kontroly, tím lépe pro spotřebitele, ale dovedu si představit ze strany výrobců tisíc a jednu výmluvu, proč to nejde,« dodala Konečná.

Český stát návrhy reaguje na hlasování europarlamentu. Poslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v on-line prostředí. K požadovanému zákazu dvojí kvality výrobků ale nevede, což čeští europoslanci kritizovali.

(jad)