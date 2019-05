Ilustrační FOTO - Pixabay

Maláčová dostala nůž na krk

Ministerstvo práce chystá návrhy změn financování sociálních služeb. Poslanci na ministryni Janu Maláčovou (ČSSD) tlačí, aby jednou z variant bylo zavedení víceletého modelu, kdy by poskytovatelé dostávali dotace ne na jeden rok jako teď, ale na více roků.

Financování upraví novela o sociálních službách, kterou chce Maláčová předložit na podzim. Dotace poskytovatelům sociálních služeb v minulosti dávalo ministerstvo. Od roku 2015 posílá peníze krajům, které je samy rozdělují. Letos na to dostaly 15,1 miliardy korun. Stěžují si na nedostatek peněz a žádají o doplacení 1,92 miliardy korun. Varují před omezením provozu. Situace se každý rok opakuje, stát pak dodatečně hledá stovky milionů. Podle zástupců krajů i opozičních politiků by problém řešilo víceleté financování.

»Je to jeden z modelů. Budu mít ambici a chtěla bych systém financování sociálních služeb změnit, abychom se dvakrát ročně nesetkávali a nemluvili o blížícím se kolapsu sociálních služeb,« řekla Maláčová. V červnu chce představit východiska pro přípravu novely. »Ještě předtím, než o tom začneme veřejně diskutovat, bych chtěla mít dohodu na úrovni koaliční rady,« dodala ministryně.

Poslanci si minulý týden vyslechli názory nejen Jany Maláčové, ale také předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské (ČSSD).

»Paní ministryně nás seznámila s harmonogramem přípravy zákona o sociálních službách i s tím, co v něm bude navrhovat, s variantou víceletého financování však nepočítala. Nepřipravovala ji. Na základě diskuse v našem výboru jsme přijali usnesení – a podotýkám, že pro něj byli kolegové skutečně z různých politických stran, kterým ji o to žádáme,« informovala Haló noviny místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Návrhy financování chtějí poslanci do září

Podle hejtmanky Stráské by víceleté financování mohlo problémy s nedostatkem peněz pro sociální služby vyřešit. Dotace by se mohly poskytovat ne na rok, ale na tři roky. »Každý rok je částka, která je vyčleněna na sociální služby, nedostatečná. Pak se ve dvou nebo třech cyklech dofinancovávají. Vytváří to problém nám, poskytovatelům, vládě,« uvedla na posledním jednání sněmovního sociálního výboru Stráská. Poukázala na to, že o víceletém financování se mluví už léta a stanovit by se mělo, jak se na placení služeb bude podílet stát, kraje, obce, zdravotní pojišťovny i klienti.

Sociální výbor ministryni práce a sociálních věcí požádal, aby mu předložila do 16. září 2019 návrh systému stabilního financování sociálních služeb, včetně modelu víceletého financování. Vyzval ji také, aby neprodleně zajistila dodatečné finanční prostředky na financování sociálních služeb pro letošní rok podle požadavků Asociace krajů ČR.

O změně financování sociálních služeb se politici baví už minimálně tři roky. »Ministerstva práce a zdravotnictví dostala úkol začít pracovat na legislativních změnách, které by se týkaly právě financování sociálních služeb, protože ty současné už opravdu nevyhovují, sociální služby jsou podfinancované, a i když nárůst ze státního rozpočtu je značný, finance na tyto služby opravdu chybí,« řekla našemu listu již dříve Aulická. Stát by podle ní měl přemýšlet o dlouhodobé strategii financování sociálních služeb.

O nutnosti změn v hrazení péče o seniory či postižené mluví komunisté, lidovci, Piráti i TOP 09. Připomeňme, že novelu o sociálních službách dostala Sněmovna už v minulém volebním období. Nestihla ji však projednat.

(ku)