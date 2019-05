Ilustrační FOTO - Pixabay

Za výbuchem byla pyrotechnika

V rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku vybuchly loni v září látky pro výrobu pyrotechniky, potvrdili policisté. Majitel domu, profesionální hasič, s nimi zřejmě neodborně manipuloval a při výbuchu zemřel.

Novinářům to řekl vedoucí prostějovské policie Tomáš Adam. Proč muž takzvanou pyrotechnickou slož, tedy směs hořlavin, shromažďoval, nechtěla policie komentovat s tím, že případ stále vyšetřuje. Čeká se na znalecký posudek z oblasti pyrotechniky, který by měl objasnit i množství uskladněného materiálu.

»Nebyla prokázána přítomnost trhavin a třaskavin. Předpokládáme, že to, co způsobilo výbuch, odpovídá materiálu, který se používá v pyrotechnických složích. Domníváme se, že tam byl chloristan draselný, hliník a hořčík. Čekáme ještě na znalecké posudky. Ve věci bylo již vyslechnuto 40 až 50 lidí, ještě to není vše a stále se pokračuje,« uvedl vedoucí odboru obecné kriminality prostějovské policie Leo Haluza. Dodal, že dosud nebyl nikdo obviněn.

Podle šéfa prostějovské policie Tomáše Adama není v případu přímý svědek, který by věc mohl objasnit. »Z výslechu osob, znaleckých zkoumání a ohledání místa činu s vysokou mírou pravděpodobnosti došlo k neodborné manipulaci poškozeného s pyrotechnickou složí. Jde o muže, který v důsledku devastujících zranění zemřel,« uvedl Adam.

Proč hasič látky shromažďoval, nechtěla policie komentovat. »Musíme vycházet z konkrétních věcí, které musíme důkazně podložit. Pravděpodobně je to věc, která tam neměla být a se kterou neměl manipulovat,« doplnil šéf policie. Policie zatím nezjistila zdroj hořlavin, podle Adama látky nepodléhaly prodejnímu oprávnění či zákonům o střelivu a zbraních. »Šlo o materiály veřejně prodejné. Bohužel se nám nepodařilo ustanovit, odkud konkrétně a jak dlouho to odebíral. Znalecký posudek z oboru pyrotechniky by nám mohl snad říci, zda to bylo v řádu desítek nebo stovek kilogramů,« dodal Adam.

Mohutná detonace otřásla Mostkovicemi 22. září, policisté ji původně přičítali výbuchu plynu, v listopadu to vyloučili. Exploze byla tak silná, že byla podle svědků slyšet v Prostějově vzdáleném pět kilometrů. V sutinách domu, který se po výbuchu částečně zřítil, byl nalezen mrtvý třiatřicetiletý majitel domu. Výbuch poškodil šest desítek budov v okolí. Tlaková vlna na domech v okruhu několika stovek metrů od epicentra výbuchu poškodila nejen střechy a okna, ale podle starosty obce Jaroslava Pešky poničila také interiéry, kterými se prohnala. Škoda je odhadována na zhruba 20 milionů korun.

(cik)