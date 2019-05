Ilustrační FOTO - pixabay

Silvestrovská řidička tvrdí, že si na sražení chodkyň nevzpomíná

Majitelka pražské vinotéky Nicoleta Pavlovová, která na Silvestra srazila autem cestou z práce dvě chodkyně, u soudu uvedla, že si na událost vůbec nevzpomíná. V době nehody byla podle znalkyně středně opilá. Obžaloba tvrdí, že podnikatelka navíc alkohol zkombinovala s lékem neurol. Sražená šestatřicetiletá žena po několika dnech zemřela kvůli těžkému poranění mozku, její třiapadesátiletá známá utrpěla několik zlomenin.

Tragická nehoda se stala na pražských Vinohradech zhruba půl hodiny před koncem roku 2018. Jedenapadesátiletá Pavlovová, která jela z Nuslí, podle obžaloby nepřizpůsobila rychlost jízdy okolnostem ani svým schopnostem, nezvládla řízení a na křižovatce v Bělehradské ulici smetla svým BMW dvě ženy přecházející po přechodu. Potom pokračovala v jízdě, aniž by jim poskytla nebo přivolala pomoc. Krátce poté v nedaleké Korunní ulici narazila do pěti zaparkovaných aut a svědci tohoto incidentu ji zadrželi na místě do příjezdu policie.

"Bohužel si na nic nevzpomínám," řekla u Obvodního soudu pro Prahu 2 řidička, která má rumunské občanství a dlouhodobě žije v Česku. Ví prý pouze, že o silvestrovském večeru popíjela s přáteli ve své vinotéce šumivé víno a že se pak marně snažila sehnat taxi. Poté si pamatuje až to, že byla v nemocnici. Dále řekla, že alkohol moc nepije a že po něm nemívá výpadky paměti. Popřela, že by si v daný den vzala neurol. Lék prý dříve užívala kvůli úzkostem a mírným depresím.

Žena, která po nehodě zemřela, se vracela ze svého obchodu, kde do noci prodávala. Její přeživší kamarádka vypověděla, že nepily žádný alkohol, do vozovky vstoupily běžnou chůzí a auto neviděly až do okamžiku, kdy byly přibližně v polovině přechodu. Dále uvedla, že jí bolí zraněná noha. Po Pavlovové požaduje 1,3 milionu korun za nemajetkovou újmu a bolestné. Příbuzní zemřelé ženy, která byla matkou nezletilého syna, se domáhají 15,5 milionu.

Majitelé nabouraných aut vyčíslili celkovou škodu na zhruba čtvrt milionu korun. Svědci uvedli, že řidička se po karambolu v Korunní snažila odjet, přestože se jí v autě aktivovaly airbagy a krvácela z nosu. Opakovala prý, že se musí dostat domů za syny. V odjezdu jí lidé zabránili tím, že jí nedovolili zavřít dvířka vozu. Žena pak souhlasila s tím, že počká na policisty. "Připadalo mi, že je namol," podotkl k tomu jeden ze svědků.

Řidičce, která byla ve vazbě, hrozí až osmileté vězení za usmrcení z nedbalosti, nedbalostní těžké ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci. Žena nad skutkem nevyjádřila lítost, pouze stručně řekla zraněné chodkyni, že se omlouvá a že chce způsobenou škodu splácet za pomoci svého manžela. Hlavní líčení bude pokračovat 30. května výslechem znalců z oborů soudního lékařství, psychiatrie a dopravy.

(čtk)