Armáda a vláda

Pan premiér hýří zajímavými myšlenkami. Jednou z nich je snaha o rázné řešení vstupu České republiky do krizových situací (nebo i jindy?).

Tak tedy vláda má mít pravomoc vysílat vojáky dle svého uvážení na »mise«. Nu, pokud jsme již tak daleko v uvažování o rozšíření pravomocí vlády, pak by to chtělo »něco« udělat s ústavou. Podle Ústavy ČR totiž hlavním velitelem armády je prezident. Navíc – v demokratických státech je zvykem, že do těchto otázek mluví zásadním způsobem parlament.

Tak nevím – třeba se brzy dočkáme »správného výkladu« této myšlenky a ti, kteří se ozvali, budou umravněni. Osobně si nedovedu představit toleranci vlády směřující za světlými zítřky po vzoru například prezidenta Erdogana v Turecku, případně jiných patentovaných demokracií.

Pan premiér má jistě hvězdný vzor za velkou louží. Přesto bych rád protestoval proti příliš neotřelým návrhům. Věřím, že se v tomto smyslu vše vysvětlí a půjdeme dál vstříc novým neotřelým myšlenkám. Dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že jistě brzy přijdou. TINA (There is no alternative = není jiná možnost).

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)