Lidé se bojí

V nedělních Otázkách Václava Moravce se střetli premiér Babiš s předsedou ODS Fialou. Diskuse byla na ostří nože, což se očekávat nechalo. Jen jedno každému, komu trochu slouží paměť, muselo napadnout: Proč Fiala kritizuje vlastně to, co neřešila vláda vedená kdysi občanskými demokraty, proč babišovcům vyčítá to, co vlastně za premiérů Topolánka a Nečase způsobili oni nebo neřešili a svým následovníkům ve funkcích přidali další břemeno k dalším břemenům, jež přinesla doba? Tváře se ve stylu »já nic, já muzikant«, což připomíná jeden poválečný film, nadhazoval Fiala své výčitky směrem k premiérovi a »střílel nad pás i pod pás«.

Nejsem a nikdy nebudu stoupencem Andreje Babiše. Oligarcha, který po převratu rychle »přehodil kabát«, aby metodami té doby se dostal k velikému majetku, mně sympatický být nemůže. Musím však přiznat, že na rozdíl od minulých předsedů vlád se o něco snaží a řada jeho rozhodnutí směřuje správným směrem. Není asociální, jako bylo duo Nečas-Kalousek, dokáže bránit naši republiku a »neklanět se k božstvům«. Není pro něj všechno, co přijde z Bruselu, »zákon«. Má, na rozdíl od fialovců, svou hlavu. To je jistě sympatické. Jsou mu sice házeny »klacky pod nohy«, včetně těch, které si pod nohy sám hodil, ale zatím se se vším vypořádává, aniž by »ztrácel kytičky«. Čas ukáže, jak to všechno i s jeho Čapím hnízdem bylo, i když tehdejším transakcím byla doba nakloněná, a jako správný »žralok-kapitalista« využil nabízené možnosti. Proti takovým postupům já osobně jsem však vždycky byl a budu.

U Moravce, jak jsem se zmínil, byl tedy i předseda Fiala. Hovořili mimo jiné zde o nové ministryni spravedlnosti. A tehdy Fiala vyslovil slova, jež mají v havlovském stylu komukoli zabránit, aby dál diskutoval. Řekl, že současná výměna ministrů je to, »čeho se lidé na ulicích bojí«. Všimněte si, že často, aniž jsou na stůl položeny konkrétní argumenty, Havlovi a tedy i Fialovi souputníci se odvolávají na »všechny lidi«. Začalo to v přelomovém měsíci - listopadu 1989, kdy se budoucí prezident odvolával »na lidi na ulicích«. Opakovalo se to později vícekrát. A vždy, když někdo z pravicového tábora nevěděl, jak dál, odvolal se tímto způsobem. Při tom většina občanů této země nevolila ODS, ani ostatní pravicové strany. Třetina voličů dokonce dala své hlasy Babišovi. Kteří lidé se tedy bojí? Kteří lidé mají strach, že to nebude podle jejich plánu? V tomto případě, tedy v u Moravce diskutovaném případu, šlo o novou ministryni.

Ani jí osobně nefandím. Nezapomněl jsem na to, jak se v Brně setkala v jakési restauraci, když byla ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, s Václavem Havlem a slíbila mu rychle dořešit pět nebo kolik hlavních kauz, aby se mohl pochlubit světu, že se skutečně tady nenechalo žít. Do konce je však nedovedla. Nebylo co dovést.

Jenže nejde mi o Benešovou. Jde mi o berličku pana Fialy. Tedy o tvrzení, že vlastně lidé (Jací? Všichni?) mají totožné názory s předsedou ODS. Jenže nemají a ani nemohou mít, i když bezesporu pár stovek nebo tisíc fanatických stoupenců Václava Havla si o sobě stále myslí, že jsou »všichni«. Nejsou a nikdy nebudou. Jen jejich představitelé budou stále lhát a stavět se do role vůdců národa a tedy i mluvčích »všech«.

Jiří VÁBR