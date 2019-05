Ilustrační FOTO - pixabay

Převládl názor, že je někdy lepší nevidět?

Zdravotní pojišťovny od letošního srpna přestanou přispívat na brýle lidem starším 14 let, nebude už možné získat nejobyčejnější brýle zdarma. Pojišťovny ušetří stovky milionů korun ročně.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se na vyřazení úhrady brýlových obrub shodli při přípravě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění zástupci České oftalmologické společnosti, Společenstva českých optiků a optometristů a zdravotních pojišťoven. »Všichni se shodli na tom, že ta úhrada je natolik nízká v kontextu toho, kolik brýle stojí, že to nedává úplně logiku a nepřináší to v konečném důsledku zásadní přínos pro pacienty. Že bude lépe peníze použít jinde, kde ten přínos bude větší,« řekl Vojtěch. Podle něj nemá smysl hradit 150 korun na brýle, které stojí několik tisíc korun. Připomněl, že úhrady na brýle budou nadále vypláceny dětem a lidem s více než deseti dioptriemi. Poukazy na brýle pro dospělé budou lékaři vydávat do 31. července, do kdy je lze také uplatnit v optice.

S návrhem nesouhlasí stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. »Ministerstvo zdravotnictví vehementně pracuje na prezentaci úspěchů pana ministra. V prosinci 2018 halasně informovalo, že většina zdravotnických prostředků bude pro lidi levnější, protože si na ně připlatí méně nebo vůbec. Opomnělo však sdělit, že brýlové obruby budou hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let. U ostatních bude úhrada obrub zrušena. Přitom pojišťovny jen vloni přispěly na brýle dospělým částkou více než 100 milionů korun a další desítky milionů platí za skla!« připomněla stínová ministryně. Nelíbí se jí, že omezení hrazení vzniklo pouze na základě dohody odborných společností, pacientů se nikdo neptal. »Částka pro jednotlivce sice nebyla velká, ale ten, kdo má hluboko do kapsy, je vděčný za každou korunu. Místo úplného zrušení mělo ministerstvo připravit a s pojišťovnami projednat adresnější systém úhrad. Nebo dospělo k názoru, že je někdy lepší nevidět?« míní Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Nyní mají dospělí nárok na úhradu kompletních brýlí z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři roky, pokud se jim oční vada nemění. Brýle do dálky může lékař předepsat dvoje. Pojišťovna hradí obyčejné skleněné čočky a 150 korunami přispívá na obruby. V optice, která má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, musí být dostupné i základní brýlové obruby bez doplatku. Poukaz vypsaný očním lékařem platí tři měsíce.

Změna je součástí novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která od ledna upravila systém proplácení zdravotních pomůcek na poukaz. Zákon podle ministra zavádí úhradu řady nových zdravotnických prostředků, které doposud hrazeny nebyly. »Počítáme s tím, že peníze se použijí na zvýšení úhrady nebo na úhrady nových prostředků pro pacienty s diabetem, na nedoslýchavé pacienty a tak dále,« řekl ministr. Ročně to budou stovky milionů korun.

