Ilustrační FOTO - pixabay

Sucho zabije miliony Angolanů

Nedostatek jídla v Angole hrozí kvůli dlouhotrvajícímu suchu 2,3 milionu obyvatel. Tisíce dětí se přitom už léčí kvůli podvýživě.

Informaci přinesla agentura Reuters s odkazem na zprávu Dětského fondu OSN (UNICEF). Angolský prezident Joao Lourenço vyhlásil stav nouze již letos v lednu, UNICEF nicméně tvrdí, že vládní opatření proti suchu nejsou dostatečně financována. Organizace přišla s vlastním plánem, jak důsledky sucha zmírnit, ale podařilo se jí zajistit pouze 28 % potřebných prostředků.

V jižní provincii Cunene na hranicích s Namibií se od ledna do března počet lidí vyžadujících humanitární pomoc více než ztrojnásobil, a to na 850 000 lidí. Ačkoliv je Angola bohatá na ropu, pokles cen v roce 2014 uvrhl zemi do ekonomické krize, ve které se nachází dodnes. Téměř půl milionu dětí přitom brzy nebude mít dostatek jídla.

(čtk)