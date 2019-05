Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stát dá desítky miliard na boj se suchem

Českou republiku zřejmě čeká již šestý suchý rok v řadě. Vláda chce v příštích deseti letech investovat do boje se suchem 30 miliard korun. Podle stínového ministra zemědělství KSČM Pavla Kováčika jde o nezbytné minimum, nutná jsou další opatření.

»Pro naši vládu je voda a strategie řešení problémů s vodou to nejdůležitější, co máme na stole, protože bez vody zkrátka není život,« řekl novinářům v úterý po jednání Národní koalice pro boj se suchem premiér Andrej Babiš (ANO). Nyní je podle něj situace se suchem podstatně horší než vloni, prognóza srážek není příznivá.

Stát plánuje v následujících deseti letech dát na propojování vodárenských soustav 24 miliard korun. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) půjdou peníze nejvíce do Středočeského a Jihočeského kraje. Na obnovu vodovodů pak dá stát šest miliard korun. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) bude možné další peníze čerpat z evropských fondů, dohromady se tak podle něj v ČR v následujícím desetiletí investuje do řešení vody 50 mld. Kč.

Nutná jsou účinná opatření

Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Kováčika jde o nezbytné minimum. Vzhledem k dlouhotrvajícímu a prohlubujícímu se suchu je podle něj třeba přijmout skutečně účinná opatření v boji se suchem. »Těch 30 až 50 miliard považuji za minimum, které je třeba dát do zásobování lidí, obcí a firem vodou. Daleko důležitější pro to, aby tato voda také byla k dispozici, je přijímat účinná opatření k zadržení vody v krajině,« řekl našemu listu. Konkrétně je podle něj třeba investovat do obnovy nebo výstavby nových zadržujících systémů a to od malých rybníků až po výstavbu přehrad. Přistoupit by se podle Kováčika mělo také ke změně hospodaření v krajině, k návratu živočišné výroby, návratu pícnin a krmných plodin, které lépe zadržují vodu či k návratu obohacování půdy humusem, čímž se zlepší její schopnost udržet vodu. »Je to komplex opatření, která je třeba neprodleně učinit. Lidé se ale také musí naučit vážit si vody a lépe s ní hospodařit, musí vědět, že voda je vzácnost a je třeba s ní šetřit,« dodal Kováčik.

Ministerstvo zemědělství již dříve uvedlo, že spolu se státním podnikem Lesy ČR plánuje stát podpořit v následujících třech letech mimo jiné rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží. Ministerstvo v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz EU. Více hájených území pro stavbu vodních děl

Náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík informoval, že resort navrhuje zařadit do hájených území pro stavbu vodních děl nebo pro hospodaření s vodou 49 nových lokalit. Nyní je v tzv. Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod 65 míst. V hájených územích se nesmí mimo jiné stavět dopravní kordory nebo zařízení pro průmysl a energetiku, která by mohla narušit geologické poměry lokality.

Z nových lokalit by mělo být 26 vyhrazeno pro vodárenské účely a 23 pro hospodaření s vodou, která by se dala využít například na závlahy nebo pro zachování minimálních průtoků v potocích a řekách.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.

(jad)