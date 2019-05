Ilustrační FOTO - pixabay

Rozšíření EET jde do finále

Vládní návrh na zavádění elektronické evidence tržeb i do dalších podnikatelských odvětví je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. O jeho finální podobě začnou poslanci rozhodovat zítra.

Sněmovní rozpočtový výbor v úterý zaujal nesouhlasné stanovisko k většině pozměňovacích návrhů. Odmítl návrh na zamítnutí novely a negativně se postavil i k návrhu na zrušení celého zákona o EET. Novela rozšiřuje evidenci na další obory, které jí dosud nepodléhaly, třeba na služby řemeslníků. Části podnikatelů novela umožňuje evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200 000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Rozpočtový výbor podpořil návrhy na zvýšení tohoto limitu na 600 000 korun i na 500 000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) to podpořila a slíbila, že to podpoří na plénu.

Výbor se neshodl na postoji k balíku 775 pozměňovacích návrhů předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, který v nich postupně navrhuje vyřadit jednotlivé činnosti z povinnosti evidovat tržby. Schillerová jeho návrh označila před novináři za obstrukční taktiku, některé z těchto návrhů jsou podle ní nesmyslné. Výbor o svém postoji ke Stanjurovým návrhům hlasoval v jednom hlasování. Na plénu však zřejmě zazní požadavek ODS, aby se o nich hlasovalo jednotlivě.

Návrhy plní obstrukční úlohu

»Předpokládám, že zazní požadavek na jednotlivé hlasování a myslím si, že se to hlasování, pokud se na něj vůbec dostane, protáhne tak, že já osobně jsem přesvědčena, že ten pátek nevyjde,« řekla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Rovněž podle člena výboru Jiřího Dolejše (KSČM) bude závěrečné čtení zřejmě dlouhé. »Na výboru není nějak významně zastoupená veřejnost, takže tam nemá cenu se příliš předvádět, ale je samozřejmě možné, že na plénu se předkladatelé těch návrhů ukazovat budou a může to být zdlouhavé,« sdělil našemu listu. Celá řada pozměňovacích návrhů podle něj míří na stejný nebo podobný cíl a i podle něj »tak trochu plní obstrukční úlohu«.

Výbor již dříve doporučil, aby předvánoční prodej kaprů od 18. do 24. prosince nepodléhal evidenci tržeb. Nyní podpořil i variantu, aby prodej ryb podléhal zvláštnímu režimu.

Norma rovněž posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

(jad)