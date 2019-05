Mír a bezpečí nejsou samozřejmost

Připomněli jsme si 74 let od konce nejstrašnější války v dějinách, války, která zdecimovala celý svět. Války, kterou rozpoutalo hitlerovské Německo, zrozené z trosek v první světové válce poraženého agresora. Je 74 let od osvobození naší země od fašismu, 74 let od války, která by nepochybně neskončila pro náš národ vítězstvím, nebýt hrdinství zejména Sovětského svazu, který nesl hlavní tíhu války a byl rozhodující silou při porážce fašismu. To jsou známá fakta, která připomínám proto, že jsme svědky obrovského překrucování dějin, kdy se z vítězů stávají poražení a z obětí kati. Rudá armáda je ostrakizována, osvobození nahrazováno prý další okupací, politika appeasementu a předválečné úsilí kapitalistických velmocí namířit Německo proti SSSR jsou zamlčovány. Je pokládáno rovnítko mezi fašismus a komunismus. Proč?

Za poslední desetiletí zažíváme stále různé války a roste riziko dalších válečných konfliktů. Mezinárodní právo utužené právě po druhé světové válce je v troskách. Opět se zvedá a je tolerován fašismus.

Byla uměle vypěstována řada teroristických organizací, které se následně vymkly kontrole a dnes jsme svědky nejen růstu terorismu včetně terorismu státního, ale i související řízené migrace. Kde nepomůže terorismus, nastupují tzv. nezávislá média, nevládní organizace a barevné revoluce. Také naše země jako součást NATO se zapojuje do eskalace mezinárodních vztahů, chce posilovat svou účast na zahraničních misích a místo obrany naší země se zaměřuje na expediční sbory. Cílem »demokratů« je převážně zlobivé, kapitalistické Rusko se svými zásobami nerostného bohatství i vlastními mocenskými ambicemi…

Prý se dnes bojuje »krví a mečem« za demokracii, budoucnost, za lidská práva. Mnozí tomu věří nebo snad chtějí věřit. Ve skutečnosti jde v kapitalismu, ve kterém žijeme, vždy o moc, vliv, odbytiště, nerostné suroviny. To tento systém, kapitalismus, je příčinou válek, konfliktů, růstu fašismu jako své reakční podoby… Tuto pravdu se mnozí mocní snaží zamlčet, stejně tak i řešení.

Slavíme vítězství nad fašismem a naše osvobození. Připomínáme si hrdiny, kteří zde položili životy, abychom my mohli žít. A právě u nich, v souvislosti s aktuálním vývojem doma i ve světě, je nutné si zároveň uvědomit, že ani takové hodnoty, jako je mír, bezpečí, nejsou samozřejmostí a že to často poznáme až tehdy, když se rozpoutají další války, když ztratíme suverenitu, jistoty, bezpečí. Jsem rád, že jako komunisté na to nezapomínáme a za mír trvale bojujeme. Nenechme to tak!

Zdeněk ŠTEFEK, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)