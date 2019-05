Blbákov

Senát v čele se svým předsedou Jaroslavem Kuberou opět zaperlil. Prý se senátoři budou snažit o to, aby se opět o státních svátcích otevřely velké obchody. Je nutné podotknout, že to byl právě Senát, který tento zákon předložil a nyní by jej chtěl opět zrušit. Pan Kubera argumentuje tím, že se pokladní těší na příplatky, a proto je nutné, aby bylo opět o svátcích otevřeno. Je tomu skutečně tak, jak říká pan Kubera, nebo nám do procesu vstupuje více neznámých?

V celém procesu uzavření obchodů o některých státních svátcích existují následující aktéři: obchodníci, nakupující a zaměstnanci. Uzavření obchodů se nelíbí zejména obchodníkům, kteří v důsledku toho přicházejí o své zisky. Otázkou zůstává, zda o nějaké zisky skutečně přicházejí, protože mají otevřeno každý den. Opravdu je tedy uzavření zničí? Kdepak! To jen u nás chceme být papežštější než papež. Když se podíváme jinde po Evropě, tak zjistíme, že mnohde mají o státních svátcích zavřeno. Ten je totiž od toho, aby se slavil, a ne, že se budou lidé hnát za konzumem a roztáčet kola kapitálu.

Nakupující proti uzavření obchodů často nic nenamítají právě ve vztahu »dne pracovního klidu«, ale také říkají, že by tento zákon měl platit pro všechny státní svátky. To je nesporně pravda. Když už, tak bez výjimek. Někteří konzumenti ale říkají, že si prý nestihnou nakoupit, když pořád pracují a státní svátek jim nabízí příležitost k nákupu. Musím se ale ptát, zda nemají volné víkendy a opravdu se musí hnát za konzumem i o svátek? Případně je v chrámech otevřeno často do noci. Pamatuji si ještě doby, kdy bylo zavřeno i v neděli a nikomu se nic nestalo. Vše fungovalo jako vždycky a nikdo nic nenamítal.

Posledním aktérem, který nám do procesu vstupuje, jsou samotní zaměstnanci chrámů konzumu. Ti jsou často nespravedlivě odměňováni a to musí obstarávat veškerý chod onoho chrámu, kam chodí konzumenti. Od pokladních, přes skladníky, až po logistiku. Jeden argument říká, že potřebují příplatky a těší se na ně, protože potřebují každou korunu. Nicméně zahraniční sociologické výzkumy ukazují, že lidé místo peněz chtějí raději volno, aby si mohli odpočinout a věnovat se rodině. Je tedy logické, že volno má být o státních svátcích. Kdy jindy?

Pokud by došlo ke zrušení zákona o prodejní době, tak jsme opravdu jako v »blbákově«. Protože když už se něco zaběhlo a funguje, tak to budu rušit? Senát je očividně ve vleku korporací a obchodní lobby, která by chtěla nejlépe prodávat 24 hodin denně. Osobně jsem pro, aby se zákon upravil, ale ve vztahu zpřísnění. Musí se vztahovat na všechny státní svátky. Nikomu to neublíží a zaměstnanci (ale i nakupující) si odpočinou.

Někdo může namítnout, že mu takto znemožňuji, aby si přivydělal. To je sice pravda, ale vzpomeňme si na nedávnou dobu, kdy tohle nikoho moc netrápilo. Obchody byly totiž zavřené i v neděli, lidé se více věnovali sami sobě, rodině, přátelům.

Jan KLÁN, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)