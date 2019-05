Dvojí kvalita potravin z pohledu hlasování v EP

Po několika letech, kdy jsme v KSČM permanentně upozorňovali na to, že dvojí kvalita potravin je nepřípustná a kdy se vedly spory o dvojí kvalitu výrobků, konečně EU schválila směrnici o ochraně spotřebitele. Dalo by se říci, že bychom jako občané, kterých se daný problém týká, mohli být vcelku spokojeni. Ale je tomu opravdu tak, opravdu již jako spotřebitelé budeme v obchodech kupovat stejné zboží, jaké na svých pultech mají Němci či Rakušané? Opravdu bude kvalita stejná? Nebyla by to ovšem Evropská unie, aby si zase nenašla kličku, jak z toho ven.

Je to vcelku jednoduché, pokud si koupíte dva výrobky, jejichž kvalita má být stejná a není, mělo by jít o nekalou obchodní praktiku, klamání spotřebitele. Jenže proč neříct, že změna je v rámci jiných spotřebitelských chutí v dané zemi? No a jste z toho venku, a že jde o pěknou lež, tím už se nikdo nezabývá.

Dalším unikátním nesmyslem je argument, že chudší lidé si nemohou dovolit dovážené výrobky v takové kvalitě, jako jsou jinde. Tady mi to opravdu zavání diskriminací občanů nejen ČR.

Mnozí ze zástupců v Evropském parlamentu za ČR prokoukli tuhle malou lest EU a jsou s tímto postupem nespokojeni. Jde především o zástupce za KSČM. V jejich snaze je podpořili i europoslanci za ČSSD, ANO a další. Přijatá směrnice má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami, zejména v on-line prostředí.

Pro její přijetí hlasovalo 474 poslanců, proti bylo 163 a 14 se hlasování zdrželo. Ovšem ihned byl podán pozměňovací návrh, který má vrátit do směrnice text o úplném zákazu dvojí kvality potravin. Jedná se o poslední šanci, jak zvrátit vyjednanou dohodu mezi členskými státy a Evropskou komisí. Pro úplný zákaz dvojí kvality spolupodepsalo celkem 101 poslankyň a poslanců Evropského parlamentu napříč politickým spektrem a z různých států Evropské unie, čímž byl ztrojnásoben minimální nutný požadavek na podpisy pro to, aby o návrhu mohlo být hlasováno. Další vyjednávání zřejmě bude již na nově zvolených zástupcích.

Někteří europoslanci poukazovali na fakt, že z nejvyšších míst politické scény ČR chybí tlak, který by byl vyvíjen v rámci daného problému.

Pokud ovšem nepůjde vše tak, jak bychom si přáli, a pokud bude stále řešení dvojí kvality potravin bez potřebné odezvy, musí reagovat i národní legislativa. Například tím, jak trestat tento nekalý jev, či jak přestat úplně dovážet zboží, jehož kvalita je zpochybnitelná.

Samozřejmě, ke slovu by se měla dostat také ČOI, jejíž pravomoci by měly být posíleny tak, aby bylo včas možno reagovat na nekalé praktiky výrobců. Touto reakcí by měl být hlavně finanční postih ve formě pokut. K tomuto počinu je ovšem třeba zpracovat potřebnou metodiku. Bude třeba provádět důslednější kontroly a potravinářské testy na dvojí kvalitu potravin.

Musíme být silnou levicí, zastupující zájmy občanů ČR v europarlamentu, abychom se jednoho krásného dne z Evropského parlamentu nedočkali sdělení, že je pro nás jemný toaletní papír drahý a že jej dostaneme ve snížené kvalitě jako šmirgl papír.

Eva BADINKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)