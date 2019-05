Dukla

Tak máme za sebou oslavy Dne vítězství a přiznávám, že mám z toho rozporuplné pocity. Na jednu stranu jsem velmi rád, kolik lidí nezapomíná a účastní se pietních aktů, na stranu druhou mne ale až šokuje přístup některých, no nemůžu si pomoct – pitomců.

Chápu třeba, že motorkářský klub Noční vlci může vzbuzovat u někoho určité kontroverze, ale vítat potomky lidí, kteří se jedou poklonit svým otcům a dědům, kteří za nás položili své životy, transparentem, že Hitler a Stalin bylo totéž, je neuvěřitelně nechutné. Ať už byl Stalin jakýkoliv, bez něj bychom tu dnes nejspíš vůbec nebyli nebo v tom lepším případě by zbytky našeho národa otročily na Sibiři pod německým panstvem.

To, že se skoro všude nyní adorují »američtí osvoboditelé«, bych taky s trochou vůle pochopil, holt se naše elity snaží být poplatné době, nebo spíše ruce, která je krmí. Však ale i ti Američané na našem území nějakou tu stovku vojáků ztratili. Ne, nevybíjel bych si na nich zlost za bombardování Škodovky, za to obyčejní vojáci nemohli, to bylo pouze rozhodnutí jejich představitelů a za nimi stojícího kapitálu. Běžní vojáci pomalu ani nevěděli, kde se zrovna nacházejí. Vzpomenout je proto důležité také, ale zapomínat přitom na sovětské vojáky, kterých na našem území padlo na 140 tisíc? To je zvrácenost.

Vrcholem pro mne byla informace, že Praha 1 zakázala vjezd auta, které mělo přivézt veterány druhé světové války do centra na vzpomínkovou akci Nesmrtelný pluk. Tady už mne napadají jen sprostá slova, takže to raději dále nebudu komentovat.

Na vině si ale nemyslím, že je pouze snaha dělat někomu naschvály a rozdělovat společnost. Bohužel bych za tím viděl i nevzdělanost, která se v rámci našeho školského systému začíná až povážlivě přibližovat tomu nechvalně pověstnému americkému. Jak někdo bohužel velice pravdivě na Facebooku ve skupině Jihlava poznamenal: Když se dnes mladých zeptáte, co ví o bojích na Dukle, tak vám většina odpoví - Jihlava nepostoupila.

Tomáš CINKA