Jsme občany druhé kategorie?

Na informaci premiéra Andreje Babiše (ANO) o postupu české vlády ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu týkajícího se dvojí kvality potravin si poslanci budou muset ještě počkat. Příslušný bod kvůli nepřítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) i ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) přerušili.

Zařazení nového bodu prosadil na program nynější schůze předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Dvojí kvalita potravin podle něj představuje vážný problém, který již řadu let trápí občany ČR. »Problém vyvrcholil rozhodnutím Evropského parlamentu o dvojí kvalitě potravin, kterým nás de facto nutí přijmout fakt, že dvojí kvalita potravin pro evropský trh bude nadále pokračovat,« řekl Kováčik. Zajímá ho proto, jak vláda vyjednávala otázku dvojí kvality potravin a proč Evropský parlament potvrdil »dvojí kategorii občanů EU«.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Zástupci obchodu podle Kováčika tvrdí, že nadnárodní, zejména západoevropské firmy, je nutí odebírat zboží určené pro východní trh, verzi pro západní trh do České republiky vůbec nedostanou. »Jsme tím jako občané České republiky pasováni do role občanů druhé kategorie, jakoby něco podřadného,« prohlásil Kováčik. S odůvodněním, že naši spotřebitelé mají jiné chuťové preference, že suroviny, které jsou u nás dostupné, jsou jiné než ty, které jsou dostupné např. v Německu či ve Francii, nesouhlasí. »Když může být v konzervě vepřové maso nahrazeno drůbežím separátem, tak to není ani o dostupnosti surovin, ani o specifických chuťových preferencích českých občanů, ale je to o něčem úplně jiném,« dodal předseda poslanců KSČM.

KSČM se při hlasování nezpronevěřila

Kováčik připomněl, že tématem bezpečnosti potravin, jejich kvality a soběstačnosti ve výrobě potravin se zabývá již řadu let. »Značnou část této doby jsem sklízel jenom úsměšky nebo zpochybňování, že to není důležité téma, že trh to všechno vyřeší, že se o to nemusíme starat,« uvedl.

Situace se však v poslední době změnila. I ti, kteří se mu dosud smáli, se podle něj najednou stali ohnivými obhájci českých zájmů v boji proti dvojí kvalitě potravin a dokonce i po hlasování v Evropském parlamentu, které zachovalo de facto dvojí kvalitu potravin a kde jejich zástupci hlasovali proti českým zájmům, se i nadále tváří jako ohniví obhájci boje proti dvojí kvalitě potravin. Proč? »Možná právě proto, že je před volbami,« řekl Kováčik. V této souvislosti zdůraznil, že KSČM se při hlasování nezpronevěřila a její zástupci hlasovali proti dvojí kvalitě potravin.

Připomněl, že ministerstvo zemědělství možná i v reakci na zájem Sněmovny projednat jím navržený bod, připravilo novelu zákona o potravinách, která reaguje na tuto problematiku a staví dvojí kvalitu potravin mezi nekalé praktiky. »Není to tedy bezzubý návrh a myslím si, že bychom se tím velmi rychle měli zabývat, reakcí národní legislativy na nadnárodní rozhodnutí,« dodal Kováčik.

Nadále trvá na tom, aby si poslanci mohli vyslechnout zprávu předsedy vlády o tom, jak se bude kabinet k tomuto problému stavět, proto navrhl přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude ve Sněmovně přítomen předseda vlády i ministr zemědělství. Z jednání byli oba omluveni z důvodu zahraniční cesty.

(jad, ku)