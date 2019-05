Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hospodaření státu 2017 vzali poslanci na vědomí

Sněmovna vzala na vědomí státní závěrečný účet za rok 2017. Stát předloni hospodařil se schodkem 6,2 miliardy korun, což bylo o 53,9 miliardy méně, než činil schválený rozpočet. Schodek chce stát uhradit vydáním státních dluhopisů za 7,2 mld. Kč a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv.

Celkové příjmy eráru představovaly 1273,6 mld. Kč a celkové výdaje 1279,8 mld. Kč. Na daních bez sociálního pojistného vybral stát 689 miliard, na DPH 266 miliard a na pojistném na sociální zabezpečení 466 miliard korun. Naproti tomu na sociálních dávkách stát vydal téměř 530 miliard. Na investice šlo z rozpočtu 81,75 mld. Kč, což bylo meziročně o 2,5 miliardy méně. Bylo to také o 22 miliard méně, než předpokládal státní rozpočet. Podle ministerstva financí to souviselo hlavně s pomalejším náběhem čerpání výdajů na projekty financované z evropských fondů.

Ke státnímu závěrečnému účtu se loni vyjádřil i Nejvyšší kontrolní úřad, který poukázal na to, že loňské výdaje státního rozpočtu na investice byly nejnižší za posledních 12 let. Státní rozpočet nebyl ani přes vysoký růst ekonomiky sestavený jako vyrovnaný a jeho výsledný schodek 6,2 miliardy se výrazně lišil od plánovaného schodku 60 miliard, uvedl NKÚ. Napsal také, že investiční aktivita byla v roce 2017 nižší než v roce 2009, kdy se česká ekonomika nacházela v ekonomické recesi.

SZÚ je třeba projednávat včas

Poslanec Vojtěch Munzar (ODS) v této souvislosti kritizoval vládu za to, že vyšší příjmy neinvestovala, ale vydala je na běžné výdaje, což podle něj nemůže dlouhodobě dobře dopadnout, protože zvýšené běžné výdaje budou pokračovat i v době, kdy nebude ekonomický růst. Bývalý předseda rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) poukázal na to, že se závěrečný účet za rok 2017 projednává až v květnu 2019. Považoval by za vhodné upravit jednací řád Poslanecké sněmovny tak, aby projednávání státního rozpočtu na následující rok nebylo možné začít, dokud nebude projednán závěrečný účet za předcházející rok. Chce v tomto směru připravit návrh změny jednacího řádu dolní komory parlamentu.

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Podpořila ho v tom předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Poukázala na to, že státní závěrečný účet na rok 2015 byl projednán až v březnu 2017. »Tam návaznost rozpočtu 2016 je hodně za hranou. A státní závěrečný účet za rok 2016 dokonce nebyl ani projednán ve stejném volebním období, ale až v novém volebním období v březnu 2018. Z tohoto důvodu signalizuji podporu změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny,« uvedla Vostrá. V tomto případě to podle ní není o vládě, která státní závěrečný účet předkládá včas, je to pouze o tom, kdy se poslanci dostávají k jeho projednání. Zdůraznila, že změna jednacího řádu je v tomto případě naprosto namístě, proto ji bude podporovat.

(ku, jad)