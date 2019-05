Rozhovor Haló novin s Annou Vaculíkovou, kandidátkou do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)

Chci novou Evropu, bez zbraní, nenávisti, útlaku a pohrdání!

Jaký bude mít »brexit« hlavní důsledky z dlouhodobého hlediska na Evropskou unii? Jak myslíte, že to vše dopadne? Ztratí Evropská unie Británii, nebo ne?

Mluvení o brexitu a strašení lidí v rámci médií je nesmysl, dle mého názoru. Brexit je prozatím jen mediální kachnou pro zastrašení případných ostatních států, které by chtěly vystoupit z EU.

Z dlouhodobého hlediska jediný, kdo by tratil, by byla Velká Británie. V případě, že by se opravdu stalo to, že Velká Británie vystoupí z EU, tak je předpoklad, že EU budou ovládat Francie a Německo.

V posledních letech se intenzivně diskutuje o »dvourychlostní Evropě«. Tedy o možnosti, že se EU rozpadne na dva bloky – s větší a menší mírou integrace. Jste nakloněna této ideji, nebo ne?

Jestliže by to nastalo, tak by se EU rozdělila podle mého na chudé (dělníky) a bohaté, čili na Západ a Východ, kde by se bohatí oficiálně izolovali od zemí, jako jsme my. My bychom pouze dřeli za zhoršených podmínek pro jejich vyšší zisky a pro jejich »budování lepších zítřků«. A to je z mého pohledu nepřijatelné.

Vy sama se považujete za eurofederalistku, či euroskeptičku? Jakou byste si představovala novou Evropskou unii nebo samotnou Evropu?

Já bych si představovala novou EU bez zbraní, nenávisti, hamižnosti, útlaku, nepřiměřeného egoismu, pohrdání ostatními a bez dalších charakteristických znaků buržoazie. Chtěla bych žít v Evropě nebo ve světě, kde si vážíme každý sám sebe, kde si vážíme lidí kolem nás, kde neznáme nenávist a hanobení. Takovém, kde by se nám krásně žilo, s radostí bychom chodili do zaměstnání a všichni jsme byli odměňováni poctivě za svou pracovní činnost. V takovém světě, kde je spravedlnost na prvním místě, kde chceme žít a vychovávat naše děti, budoucí generace.

Visegrádská čtyřka má podle vás nějaký smysl? Česká republika v posledních letech hodně vsadila na geopolitický blok Visegrád, je to správná cesta?

Jestliže by měly všechny státy ve visegrádské čtyřce stejné slovo, pak by to mohlo mít smysl.

Měla by se rozšiřovat i Evropská unie? Třeba o Rusko či další evropské státy? A jaká by pak měla být nová pravidla?

Při dnešním modelu fungování EU je přibírání dalších států pouze přibírání další levné pracovní síly a distribuce výrobků druhé jakosti do tamních zemí.

Co by podle vás znamenalo, kdyby Česká republika náhle vystoupila z EU? Co by se stalo s ČR po vystoupení z Unie? Byla byste pro vystoupení? A za jakých okolností?

Za předpokladu, že by si Česká republika před vystoupením z EU zajistila samostatný průmysl a zemědělství, osvobodila by bankovnictví z područí cizích států a nadále by fungoval mezinárodní obchod, tak by to znamenalo vyšší suverenitu České republiky. V současné době by bylo vystoupení České republiky z EU velmi složité až nemožné.

Jste pro přijetí eura? Jak projekt eura hodnotíte? Proč Češi podle průzkumů euro odmítají nejvíc ze všech Evropanů?

Především bych chtěla podotknout, že zemí, které stále euro nemají, je mnoho, například Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a další. Přijímat euro teď, v době, kdy je předpokládána ekonomická krize eura, by nebylo úplně výhodné.

Jste odbornicí na dopravu, jak hodnotíte současný stav infrastruktury u nás v ČR, ale i v EU jako takové?

Stav infrastruktury v České republice je oproti jiným státům EU v žalostném stavu. Dle mých zkušeností je ze zemí EU na tom hůře už jen Slovensko.

Co byste vzkázala voličům?

Voličům obecně bych vzkázala – choďte k volbám, každé volby jsou pro vás důležité. Politika se týká nás všech každý den, na každém kroku, a právě volby jsou ten okamžik, kdy může každý z nás ovlivnit dění kolem nás.

Roman BLAŠKO