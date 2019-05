Obrador pokračuje v boji s »benzinovou« mafií

Andrés Manuel López Obrador je mexickým prezidentem od prosince loňského roku. Krátce po nástupu do funkce oznámil několik velkých projektů, mimo jiné zahájil boj s »benzinovými« kartely.

Prezident minulý týden oznámil, že od začátku kampaně stát ušetřil 2,5 miliard peso (132 milionů dolarů). Uvedl však, že jde jen o začátek dlouhého boje. Loni totiž Mexiko ztratilo v důsledku krádeží paliva 65 miliard peso (3,4 miliard dolarů). Tento údaj zveřejnila Ana Lilia Perezová Mendozová, expertka na krádeže paliva.

Mexiko je protkáno sítí ropovodů, které dopravují palivo z rafinerií do velkých měst, některé jsou nadzemní. Krádeže paliva navrtáním potrubí mají poměrně dlouho tradici, začaly před třiceti lety. Rok od roku jsou však častější, jak svědčí rostoucí škody. López Obrador se rozhodl zastavit přepravu ropovody. Palivo začaly rozvážet výhradně cisterny. Státní firma Pemex, která má na těžbu a prodej paliva monopol, měla k dispozici 1600 vlastních a 3400 najatých cisteren. Nestačilo to, u pump se začaly tvořit fronty motoristů, některé prý i přes kilometr dlouhé. Obrador pořádal obyvatele o trpělivost, vláda nařídila nákup dalších pěti stovek cisteren a také ustoupila, vybrané ropovody opět uvedla do provozu. Stalo se tak po kontrole armádou, která odhalila přes 600 navrtaných otvorů v ropovodech. Podle firmy Pemex jich však loni bylo téměř 15 000.

Andrés Manuel López Obrador. FOTO - wikipedia commons

Vláda musela začít i rozlišovat. Velké otvory v potrubí dělají kartely, které dávají přednost potrubí uloženému v zemi, dokážou »návrt« zamaskovat tak, že se těžko objevuje. Také umí navrtaný zdroj paliva uzavřít, a používat jej opakovaně.

To neumí prostí občané, o nichž Obrador tvrdí, že jim rozumí. Jde podle něj o oběti sociální nerovnosti. Navrtávají potrubí pro své potřeby, či potřeby vesnic. »Návrt« používají jen krátce, bojí se ho využívat déle. Nicméně díru v potrubí neumějí úplně uzavřít, takže palivo teče stále, poškozuje životní prostředí. Nicméně proti těmto »menším škůdcům« by mělo být postupováno mírně.

Výhrůžka mafiána

Armáda potrubí kontroluje a předává zjištění policistům, kteří vytipují pachatele a provádějí domovní prohlídky. Zatím mají úspěch. Svědčí o tom vzkaz, který poslal šéf jednoho z benzinových kartelů Antonio Jepez prezidentovi: »Lopézi Obradore, požaduji, abys odvolal vojáky a policisty, jinak začnu se zabíjením obyvatel. Nechal jsem ti dáreček na mém zpracovatelském závodě«. Dárečkem byl, jak zjistila armáda, malý náklaďák plný trhavin. Kontroly se ještě zpřísnily. Kartely se brání, například vyprovokovaly střelbu ve městě Salamanka. Střelba si vyžádala patnáct obětí jen několik hodin po návštěvě Obradora ve městě. Ale odehrála se i mnohem větší tragédie. Jeden z kartelů k navrtanému potrubí pozval obyvatele okolních vesnic, Přišlo na 800 lidí s kanystry, 135 jich zahynulo, když došlo k výbuchu, zřejmě od schválně odhozené zápalky.

Změna taktiky

Perezová Mendozová si všimla, že způsoby krádeže se začínají měnit. Pokračuje sice navrtávání potrubí, ovšem jen tehdy, když mají gangy přehled, kdy potrubím protéká palivo. Pemex totiž v boji proti kartelům dodávky potrubím přerušuje. Policie se nyní zaměřila na vyšetřování zaměstnanců Pemexu, informace o dodávkách paliva totiž nikdo jiný kartelům dávat nemůže.

A ještě jiný druh spolupráce poskytují zaměstnanci zločincům. Vydávají jim povolení k naplnění cisteren ve zpracovatelských závodech. Falšované povolenky podle Perezové Mendozové stojí za dvěma třetinami celkového objemu přepravy cisternami.

Před prezidentem tedy stále stojí velký úkol. López Obrador si nedělá iluze, říká, že boj bude dlouhý. Nyní se soustředí na samotný Pemex, který je podle něho prorostlý korupcí.

