Ilustrační FOTO - Haló noviny

Obchodní jednání Číny a USA poznamenáno Trumpovým vyhrožováním a dalšími cly

Obchodní rozhovory mezi Spojenými státy a Čínou ve Washingtonu pokračovaly navzdory faktu, že USA počínaje pátkem zatížily dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu korun) clem ve výši 25 procent místo nynějších deseti.

Jednání vedly čínský vicepremiér Liou Che, americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer a ministrem financí USA Steven Mnuchin.

»Právě jsem volal někomu, kdo má blízko k vyjednáváním ve Washingtonu, a bylo řečeno, že obě strany právě dokončily čtvrteční rozhovory. Další jednání bude v pátek ráno amerického času. Jinými slovy, jednání se protáhne za dobu, od kdy USA začínají navyšovat cla,« napsal na twitteru šéfredaktor čínským státem vlastněného deníku Global Times Chu Si-ťin.

Bezprostředně před začátkem čtvrtečních rozhovorů americký prezident Donald Trump řekl, že dostal od svého čínského kolegy Si Ťin-pchinga dopis. Trump také prohlásil, že věří, že se obchodní dohodu tento týden podaří uzavřít. Pokud se dvoudenní americko-čínské rozhovory ve Washingtonu, které měly skončit, vyvinou »dobře«, USA podle informací CNN zřejmě nová cla uplatňovat nebudou. CNN ale sdělila, že nic nenasvědčuje tomu, že by Trump chtěl zvýšení cel pozdržet.

Ještě před zavedením cel jejich načasování ze strany Trumpa vyvolalo přirozené spekulace, že jeho cílem je připsat mu na domácí půdě body. »S prezidentem Trumpem nikdy nevíte, ale je tu velká šance, že je to jen hrozba,« řekl Chad Bown z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku. »Pokud oznámí dohodu v průběhu tohoto týdne, bude to vypadat, jako by jednal tak tvrdě, jak jen to jde, aby dospěl k dohodě,« dodal.

Odpovídá tomu i skutečnost, že novým clům jako obvykle předcházela velkohubá prohlášení. Lighthizer jejich zavedení zdůvodnil tím, že Čína nedodržela své závazky v obchodních jednáních se Spojenými státy. »Neustoupíme, dokud Čína nepřestane šidit naše pracovníky a krást naše pracovní místa,« prohlásil Trump na středečním setkání se svými příznivci. »Porušili dohodu. To nemohou dělat. Takže budou platit,« dodal.

Čína v reakci na to popřela, že by porušila sliby učiněné v rámci obchodních rozhovorů se Spojenými státy. Čínské ministerstvo obchodu již ve středu varovalo, že pokud USA dovozní cla skutečně zvýší, sáhne k »nutným odvetným opatřením«. »Čína dodržuje své sliby, a to se nikdy nezměnilo,« citovala agentura AFP mluvčího ministerstva. Uvedl rovněž, že Čína je plně připravena hájit své zájmy v obchodní válce se Spojenými státy. Peking podle něj nicméně doufá, že Washington bude schopen řešit problémy prostřednictvím dialogu namísto jednostranných opatření.

Nikdo z amerických představitelů přitom blíže nespecifikovali, v čem se obě strany nemohou shodnout. Zdroj agentury Reuters ale řekl, že Čína usiluje o to, aby dohodnuté změny mohla vyřešit prostřednictvím administrativních a regulačních opatření a nikoli změnami zákona, jak prý bylo dříve dohodnuto. To údajně podkopává základní strukturu dohody. Spojeným států tedy zjevně jde o to, aby mohly ovlivnit čínskou legislativu ve svůj prospěch.

Záměr zavedení cel vyvolal další znepokojení v Evropské unii. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire na počátku týdne USA a Čínu vyzval, aby zabránily eskalaci obchodního napětí, která by mohla ohrozit růst světové ekonomiky. Německý ministr hospodářství Peter Altmaier vyjádřil naději, že se eskalaci obchodních sporů mezi USA a Čínou podaří odvrátit.

(ici)