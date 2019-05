Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sezonní práce jsou už v plném proudu

Celkem 209 828 uchazečů o zaměstnání evidoval ke konci dubna Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích. Bylo to o 17 225 osob méně než na konci předchozího měsíce. Meziročně pak počet registrovaných nezaměstnaných kles o 32 970.

»V plném proudu jsou už i sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, lázeňství či těžbě. V dubnu také už naplno běží veřejně prospěšné práce, v jejichž rámci probíhají jarní úklidy veřejných prostranství,« uvedla ke zveřejněným údajům generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 35 817 osob. Z evidence naopak odešlo 53 042 uchazečů. Do zaměstnání z nich ale ve sledovaném měsíci nastoupilo jen 36 405. Dalších 7834 uchazečů bylo vyřazeno z evidence z důvodu neplnění součinnosti s ÚP ČR a 8803 uchazečů odešlo z evidence na vlastní žádost. ÚP ČR toto rozklíčování odchodů z evidence bez nástupu do zaměstnání uvádí nově, což hodnotíme jako kvalitativní posun. Nic to však nemění na skutečnosti, že dalších téměř 17 tisíc lidí zůstává oficiálně nezaměstnanými, pobírá sociální dávky a nezřídka posiluje tzv šedou či černou ekonomiku.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 71 734 uchazečů o zaměstnání, tj. 34,2 % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2019 – 36,3 %, duben 2018 – 29,3 %).

Podíl takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let (ÚP ČR jich uvádí 188 421) k obyvatelstvu stejného věku ke konci dubna klesl na 2,7 % (březen 2019 – 3 %, duben 2018 – 3,2 %). Nejvyšší byl tento podíl v okresech Karviná (6,9 %), Most (5,7 %), Ostrava-město (5,2 %), Ústí nad Labem a Bruntál (oba 5,1 %), Chomutov (5 %), Znojmo (4,9 %) a Louny (4,6 %). Nejnižší naopak v okresech Praha-východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Pelhřimov (1,3 %), Jindřichův Hradec, Plzeň-jih a Ústí nad Orlicí (všichni 1,4 %), Benešov a Praha-západ (oba 1,5 %), České Budějovice a Mladá Boleslav (oba 1,6 %).

Volných pracovních míst evidoval ÚP ČR ke konci dubna 339 919. Bylo to o 588 více než v předchozím měsíci a o 72 812 více než v dubnu 2018. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5), Sokolov, Jeseník a Ústí nad Labem (všichni 2,8), Most (2,6), Bruntál (2,5), Znojmo (2,4) a Hodonín (2,2).

(ici)