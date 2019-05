Ilustrační FOTO - Pixabay

Pitná voda pro Zakarpatí. Češi pomáhají

Světový den vody si připomínáme 22. března. Téměř 90 litrů pitné vody za den, to je spotřeba průměrného Čecha. Ve světě je to na hlavu téměř dvojnásobek, tedy 180 litrů denně. Přesto jsou i v Evropě oblasti, kde je pitné vody nedostatek. Humanitární organizace Adra proto letos pomůže v jedné z nich, v zakarpatském Mukačevu, postavit téměř 20 pump na vodu.

Podle Světové zdravotnické organizace je na světě až 423 milionů lidí, kteří berou vodu z nechráněných zdrojů. Pitná voda je tak pro řadu komunit po celém světě stále cenným artiklem. A jen v roce 2018 se z nepitné vody nakazily nejrůznějšími onemocněními statisíce tisíce dospělých a dětí. Špatný přístup k pitné vodě v kombinaci s horšími hygienickými podmínkami pak mají dle dostupných statistik na svědomí až 4 % všech úmrtí a 5,7 % všech onemocnění.

Omezený přístup k pitné vodě je velkým problémem i v nedaleké oblasti, ukrajinském Zakarpatí. Dobrovolníci z české humanitární organizace proto pomáhají ve spolupráci se švédskou firmou Atlas Copco místním v osadách nacházejících se v okolí města Mukačevo s budováním vodovodní infrastruktury. »V mukačevské oblasti žije na sedm tisíc lidí bez napojení na rozvody vody a kanalizaci. Většina obyvatel tedy vodu čerpá ze znečištěné řeky a následně ji využívá pro vaření, praní nebo hygienu. To vše se promítá na zhoršeném zdravotním stavu zdejších obyvatel,« uvádí Pavla Fajfrlíková, projektová koordinátorka Adry. A dodává: »Situaci navíc zhoršuje skutečnost, že většina obyvatel osad nevlastní žádný průkaz totožnosti, což jim v podstatě znemožňuje přístup ke zdravotním či sociálním službám.«

Obyvatelka okolí Mukačeva s novou pumpou, která jí umožnila přístup k pitné vodě. FOTO – (za)

Přehlížený problém

V Zakarpatí žije mnoho etnických menšin, které jsou oproti většinové společnosti v běžném životě stále ještě znevýhodňovány. Ukrajinské vládě se tento problém nedaří řešit nebo jej podle odborníků přehlíží. Nyní zde podle pracovníků humanitárních organizací žije až 79 komunit, které čítají kolem 80 tisíc obyvatel. »Mnohdy v zakarpatských osadách není zajištěn ani základní životní standard a není zde přístup k nezávadné pitné vodě,« doplňuje Fajfrlíková. V průběhu roku 2018 organizace získala pro Ukrajinu sedm tisíc eur, které investovala do zřízení 15 pump. Letos by to měl být skoro dvojnásobek finančních prostředků, plánuje se tak rozšíření pomoci o 14 nových čerpadel.

Celoevropský boj

Čistou vodu je třeba bránit všude. Do boje proti znečišťování a ničení řek, jezer, podzemních vod a mokřadů na území Evropské unie se v kampani #ProtectWater zapojilo více než 375 tisíc Evropanů a přes 130 nevládních organizací z celé Evropy. V ČR za podpory sdružení Arnika. Nesouhlasí s oslabením evropské směrnice, která chrání kvalitu vody včetně pitné, a požadují zachování přísnější ochrany. Podle Evropské agentury pro životní prostředí na území EU je znečištěním ohroženo 60 % povrchových vod. Změna legislativy by uvolnila cestu např, vyššímu znečištění hnojivy, pesticidy či živočišnými odpady a Evropané by brzy přišli o zdroje pitné vody.

Evropská rámcová směrnice o vodách nyní prochází revizí a hrozí její oslabení. Lidé a nevládní organizace napříč Evropou se v rámci kampaně zapojili do veřejných konzultací Evropské komise, které probíhaly od listopadu 2018 do 12. března 2019. Jednalo se o jedinou příležitost, kdy veřejnost mohla vyjádřit svůj nesouhlas s možnými změnami legislativy. Do konzultací se nakonec zapojilo jedno z největších množství lidí v historii. Výsledky konzultací budou zřejmě známy na podzim. Rozhodnutí komise, jak nakonec se směrnicí naloží, jsou očekávány v první polovině roku 2020.

(ava, za)