Ilustrační FOTO - Pixabay

Prý chyba pilota, nikoli blesk

Hlavní vyšetřovací verzí nedělní katastrofy letadla Suchoj Superjet 100 ruské společnosti Aeroflotv Moskvě je chyba pilota a pozemního personálu. Napsal to list Kommersant. Při neštěstí uhořelo či se udusilo 41 ze 78 lidí na palubě. Zranění jsou ale ve vážném stavu. Dosud byl za možnou příčinu neštěstí označován úder blesku.

První chybou pilota bylo rozhodnutí proletět bouřkovou frontou. Kvůli poruše rádiové komunikace se pak letoun dostal do složité, ale nikoli fatální situace. Přistání bylo podle expertů unáhlené, posádka měla nejdřív z nádrží vypustit veškeré palivo. Místo toho stroj přistával s maximální zátěží. Přistání bylo řízeno ručně, protože automatické systémy selhaly. Vyšetřování ukázalo, že piloti při něm překročili bezpečnou rychlost a navíc klesali příliš prudce, takže stroj tvrdě narazil do ranveje a odskočil. Podle dřívějších zpráv letadlo narazilo do přistávací plochy čtyřikrát, údery zničily podvozek a jeho úlomky zasáhly palivovou nádrž, která explodovala. Od ní se plameny bleskově rozšířily na motory a zadní část trupu. Pilot Denis Jevdokimov tvrdí, že postupoval podle procedur předepsaných pro přistávání s maximální zátěží. Proč stroj dosedl tak tvrdě, údajně neví.

Vyšetřovatelé prověřují i činnost pozemních služeb, především hasičů, napsal Kommersant. Povely vyhlašující pohotovost byly vydány pozdě, hasiči na místo dorazili tři minuty od vyhlášení poplachu, ale mnohem později, než letadlo začalo hořet. V pondělí však letištní záchranné služby vydaly zprávu, že se hasiči k hořícímu letadlu dostali za 55 vteřin, přičemž předpisy prý nařizují maximálně 90 vteřin. Agentura TASS v úterý oznámila, že počet hospitalizovaných se z původních šesti zvýšil na deset.

Ruské regionální aerolinky Jamal, které zatím provozují 15 letadel Suchoj Superjet 100, se po katastrofě na Šeremeťjevu zřekly plánu letos v létě zakoupit dalších 10 strojů tohoto typu. Oficiálně tento krok zdůvodnily potížemi udržet stávající flotilu letadel v provozu.

(čtk)