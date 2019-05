Mahá Vatčirálongkón (66) jako Ráma X. FOTO - wikimedia commons

Skončil smutek, Thajci zažili korunovaci

V Thajsku byl před týdnem formálně korunován král Mahá Vatčirálongkón (66) jako Ráma X. Konstitučním monarchou se stal před dvěma lety, kdy zemřel jeho velmi oblíbený otec Pchúmipchon Adundét, avšak korunovační obřady byly odloženy až po skončení období smutku za minulého krále. Thajsko na korunovaci vyčlenilo miliardu bátů (720 milionů Kč). Většina Thajců ji zažila poprvé. Předchozí král totiž do své smrti v roce 2016 strávil na trůně rekordních 70 let.

Sobotní část třídenních obřadů spočívala v náboženských rituálech a převzetí pěti insignií. Vatčirálongkón dostal na hlavu korunu vítězství, jež váží 7,3 kilogramu, tu nejdůležitější insignii. Předávání se datuje od nástupu krále Rámy I. na trůn v roce 1782. Při korunovaci dřívějších králů bylo zvykem, že si noví panovníci při obřadu korunu jen položili vedle sebe. Poté, co království známé jako Siam, vešlo do užšího kontaktu s evropskými zeměmi, začali si i thajští králové v souladu se západními tradicemi klást korunu na hlavu.

Meč i metla na mouchy

Další insignií je meč vítězství. Podle legend je to starodávný meč z dob khmérské říše, která byla od 9. do 14. století největší říší jihovýchodní Asie. Meč údajně skončil na dně jezera ve městě Siemreap, ale vytáhl ho rybář, který ho později předal králi Rámovi I. Král pak nechal ozdobit jílec a pochvu meče vzácnými kameny. Téměř 90 centimetrů dlouhý meč symbolizuje královu schopnost chránit národ. Třetí insignie - 118 centimetrů dlouhé žezlo, které je vyrobené ze dřeva tropického stromu kasie a pozlacené, je symbolem královy spravedlnosti. Dalším odznakem panovnické hodnosti je královský vějíř vyrobený z palmového listu s pozlaceným okrajem a držadlem a metla na odhánění much zhotovená z chlupů jaka. Vějíř a metla reprezentují povinnost panovníka zahánět problémy, které trápí jeho lid… Výčet insignií uzavírají královské pantofle, rovněž pozlacené a vykládané diamanty. Během korunovačního obřadu je nejvyšší bráhman královi obuje.

Korunovaci předcházel purifikační (očistný) obřad, při němž byl panovník, oděný v bílém rouchu, pomazán posvátnou vodou pocházející z různých míst. Jakmile voda začala proudit na královu hlavu, ozvala se palba děl z 19. století, používaných jen při korunovaci. Každé vypálilo 10 salv. Následovalo pomazání. Vatčirálongkón, už ve zlatem zdobeném královském oděvu seděl na trůnu s osmi hodnostáři po boku. Každý z nich mu na hlavu nalil posvátnou vodu a stejně tak i devátý hodnostář, coby zástupce boží. Obřad zasvěcení skončil umístěním devítistupňového baldachýnu nad trůn. Vodu použitou při prvních dvou rituálech odebrali buddhističtí mniši a bráhmanští kněží v dubnu ze 117 různých zdrojů v celé zemi.

Živoucí bůh

Posazení těžké, více než 200 let staré koruny na královu hlavu, je konečným rituálem korunovačního ceremoniálu. Vatčirálongkón si ji na hlavu s pomocí hodnostářů posadil sám a její pozici několikrát upravoval. Koruna vítězství je vysoká 66 centimetrů. Je symbolem hory Méru, uctívané hinduisty i buddhisty. Svou vahou symbolizuje královo panovnické břemeno. Na jejím vrcholu kuželovitého tvaru je velký diamant z Kalkaty. Korunovační den dovršily bráhmanské a buddhistické rituály, jimiž se Vatčirálongkón symbolicky stal živoucím bohem.

Jeho otec vládl Thajsku 70 let, a většina Thajců proto neměla příležitost být svědky korunovace panovníka. Až nyní. Podle thajské ústavy má král jen omezenou politickou moc, většina obyvatel země ale své panovníky uctívá téměř jako bohy, až fanaticky. Velmi přísné zákony země navíc urážku královského majestátu tvrdě trestají, často mnohaletým vězením, a tak se kritika monarchy objevuje skutečně jen výjimečně. Není radno mluvit o králi jinak než s nejvyšší úctou.

Sutchida. Počtvrté

Ke králi se připojila jeho choť Sutchida, s níž se Vatčirálongkón oženil ve středu 1. května a jíž v den korunovace udělil plný titul královny. Pro panovníka je to čtvrté manželství, s nynější ženou, která údajně pracovala jako letuška, se seznámil v letadle. Od roku 2013 byla členkou panovníkovy ochranky, má generálskou hodnost a už obdržela několik královských řádů. Ve svém prvním proslovu král - s pověstí playboye, který vystřídal stovky milenek - sedící na vyvýšeném trůnu nad královnou, členy rodiny a bráhmanskými kněžími, slíbil, že bude »vždy panovat spravedlivě a v zájmu dobra království a národa«.

Před palácovými zdmi se sešly davy lidí. Mnozí na sobě měli žluté košile, sledovali dění v paláci na obrazovkách a drželi královy portréty i státní vlajky. Žlutá barva v thajské kulturní tradici symbolizuje pondělí, což je den králova narození, a je to rovněž barva slunce, které je zastoupením panovníka v rámci vesmíru.

Zlatá nosítka

V neděli prošel thajskou metropolí Bangkokem sedmikilometrový průvod, v němž krále nesli vojáci ve zlatých nosítkách, ve 37stupňovém vedru. Mířili ke třem královským chrámům, aby monarcha vzdal úctu podobám Buddhy. Na obřadech chyběla králova starší sestra princezna Ubolratana. V únoru princezna porušila rodinnou tradici zůstat stranou politického dění a oznámila kandidaturu na úřad premiérky. Volební komise její kandidaturu ale na přání krále vyloučila. Strana, která ji nominovala, byla rozpuštěna.

(ava, čtk)