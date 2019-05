Rušit volno o svátcích? Naopak, ještě více volna!

Byli jste ve středu doma nebo třeba někde venku s rodinou? Využili jste příjemného přerušení pracovního týdne státním svátkem a děláte to tak vždycky? Pak patříte mezi ty šťastnější. Zaměstnanci velkých prodejen se totiž musí neustále připravovat na to, že se pravici může třeba jednou podařit volno o svátcích zase zrušit. Pokouší se o to pořád dokola.

Zákon, díky kterému mají o sedmi svátečních dnech volno i oni, je na světě už více než dva roky. Byl dílem kompromisu, odbory i levicové strany chtěly pro pracující více volna. A i to jim chce teď pravice – v dojemné shodě například ANO a ODS – vzít!

A argumenty? Všechny možné, jen ne ohleduplné vůči zaměstnancům. Mezi nimi můžeme zaslechnout například to, že si po svátcích mohou vybrat volno. Ale k čemu, když jejich partneři jsou v práci a děti ve škole?

Zákaz pracovat o svátcích prý také bere zaměstnancům možnost trochu si díky příplatkům přivydělat. Na to odpovím již známým odborářským sloganem: Konec levné práce! Dobře motivovaní zaměstnanci nemají potřebu měnit odpočinek nebo chvíle s rodinou za příplatky za práci o svátcích.

A asi nejčastější argument proti kvalitnějšímu životu zaměstnanců je znemožnění velkého nákupu právě v těchto několika dnech. Rozumějme: udělat velký nákup v supermarketech můžete přes tři sta padesát dnů v roce, ale oni na ně chtějí vyrazit právě v tyhle dny. To snad raději nechám bez komentáře. A těm, kteří se bojí smrti hladem, si dovolím připomenout, že menší obchody jsou otevřené. Těm, kteří se kvůli tomuhle »socialistickému experimentu« rozhodli emigrovat třeba do nějaké země třetího světa, kde se na zájmy zaměstnanců kašle ještě víc než u nás, jistě udělá radost, že obchodů na letištích či na nádražích se zákaz netýká. A ty, kterým kvůli volnu zaměstnanců praskla žilka na čele, také potěším: ani v nemocnicích nejsou prodejny o svátcích zavřené.

Boje o sváteční volna jsou podle mě boji minulými. Bavme se teď o zkracování pracovní doby bez snižování mezd pro všechny zaměstnance. To je v době digitalizace a nových technologií otázka stále aktuálnější.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a vedoucí kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)