Opravdu nevím proč

Nevím, proč mám vědět, jak se jmenuje synek prince Harryho a vévodkyně Meghan. Nevím, proč řadu dnů před porodem nového potomka britské královské rodiny jsem vtahován do diskusí o tom, jak bude porod probíhat. A co je mi do života anglické královské rodiny? Nevím. Jsou přece jiné informace, které by posluchače televizí měly zajímat. Takové, které se bezprostředně týkají jejich života, které by měly vyvolat hnutí nikoli za odvolání nové ministryně spravedlnosti, premiéra nebo dokonce prezidenta republiky, ale proti těm, kteří znejišťují planetu, kteří místo míru přinášejí napětí anebo pohrdají varovnými hlasy před další devastací přírody a ničení ovzduší. Dýcháme něco zcela jiného, než naši předci před dokonce sto lety, vymírají celé druhy živočichů a hmyzu, ubývá pitné vody, orné půdy, přesto, že se rodí stále více lidí, chudnou celé regiony a bohatnou ti nejmajetnější a nejdravější. Že to tak není? Ale je.

Stačilo by málo, aby svět byl zase zklidněn a poctivě se vrhl na řešení výše zmíněných problémů. Na rozdíl od našich křiklounů na náměstích, kteří ani nevědí, co vlastně chtějí, protože demokracii si předělávají po svém a svoboda je pro ně jen jejich pravda. Stačilo by konečně říci dost lidem, jako je americký prezident Donald Trump, údajný kandidát na Nobelovu cenu míru. Byl by to výsměch, pokud by byla udělena právě jemu. Byl to už výsměch, když mezi nositele ceny Nobela se dostal Barack Obama, za nějž se také vedly války daleko od amerických hranic. Přičíst se mu nechala jen slova a pokusy jeho administrativy se přece jen někde dohodnout či zbrzdění devastace Aljašky.

Namísto důležitých věcí pro nás pro všechny jsme vtahováni do života vévodkyně Meghan a je nám na obrazovce, jako jedna z nejdůležitějších událostí světa, promítán snímek, jak královna Alžběta se seznamuje s novým potomkem její rozsáhlé rodiny. Jen to, že poprvé, co svět je světem, tedy anglický svět, při takové akci vedle královny stojí žena s jinou barvou kůže, může být nové.

Co však má Alžběta, Meghan, Harry vlastně společného se mnou, obyvatelem planety, která by jednotně měla bojovat o čistší, obyvatelnější a všem druhům živočišstva přijatelnější život? Proč není zaplněno Staroměstské náměstí těmi, kteří pochopili, že tragédií dneška je současná americká administrativa, že by nám mělo jít o to udržet »udržitelný rozvoj«, a ne devastovat? Namísto nich se tady grupují - po svolání někým v pozadí a jistě nějak napojeným na americkou ambasádu - ti, kterým nejde o budoucnost naší planety, ale naplnění zájmů někoho jiného. Proč tomu není opačně? Protože ten někdo má peníze, ovlivňuje mocenské prostředky a vlastní prodejná média. Pokud to lidstvo nepochopí, přes všechny technické a technologické objevy se posunuje blíž a blíž ke katastrofě a dál budou ubývat deštné pralesy, půda, na níž se rodilo obilí, čistá voda, bez níž nemůžeme existovat, a živočišné druhy, které mají právo obývat Zemi stejně jako my.

A mě? Vůbec nezajímá jméno potomka Meghan a Harryho, a ani grupování lidí na Staroměstském náměstí, lidí, kteří nepochopili, oč vlastně nyní jde, ale zajímá mě, kdy konečně všichni pochopíme, že vůdci typu Donald Trump jsou hrozbou pro každého z nás, hrozbou pro budoucnost. I volby do Evropského parlamentu v této souvislosti mají svůj nezastupitelný význam. Nebude jiný výběr než rozhodnout se, zda jsme o »udržitelný vývoj«, anebo »po nás, potopa«.

Milan ŠPÁS