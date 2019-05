Senioři a současnost

Já sám mám přátele mezi mladými, ale také dokonce i mezi staršími než jsem sám.

Od malička jsem pozorně naslouchal tomu, co říkali ti starší, a velice opatrně poučoval ty mladší. Ale myslím, že bez určité kontinuity generací a jejich zprostředkované zkušenosti je společnost odsouzena ke kulturnímu zániku, a to určitě nikdo nechceme. Moudrost stáří a elán mládí by měly být v symbióze.

Lubomír LEDL, kandidát do Evropského parlamentu (KSČM - Česká levice společně!)