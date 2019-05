Ilustrační foto - wikimedia commons

V řekách je i přes přeháňky podnormální stav vody

Státní podnik Povodí Moravy eviduje i přes ochlazení a přeháňky na mnoha tocích podnormální stav. Vodu v tocích tak pomáhají dotovat vodní nádrže, které jen za duben vypustily do řek o devět milionů metrů krychlových více vody, než kolik do nich přiteklo. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Srážky v posledních dnech podle Chmelaře zmírnily takzvané zemědělské sucho v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách půdy i ve vodních tocích však sucho pokračuje. Aktuálně se průtoky ve vodních tocích podle něj pohybují v rozmezí 25 až 50 procent dlouhodobých průměrů.

Nejnižší průtoky jsou podle mluvčího na menších tocích a dosahují jen okolo desetinových hodnot obvyklého průtoku. Dlouhodobě nízký stav vykazuje například řeka Haná (14 procent normálu), Litava (17 procent normálu), Romže (25 procent), Třebůvka (26 procent), Jevišovka (26 procent) či Želetavka (28 procent).

"Prakticky všechny naše vodní nádrže v současnosti zajišťují vodárenské i další odběry a současně také zajišťují minimální průtoky v tocích pod vodními nádržemi, a tím umožňují naředit vypouštěné odpadní vody a udržet ekologickou stabilitu vodních toků," uvedl generální ředitel státního podniku Václav Gargulák.

Nejvíce vodním tokům podle Garguláka pomáhají vodní nádrže Vranov a Vír, a to přesto, že slouží k zabezpečení dodávek pitné vody. "Pokud se srážkový deficit nesníží a situace na tocích nezlepší, budeme muset požádat vodoprávní úřady, stejně jako loni, o mimořádné manipulace na našich vodních nádržích," uvedl Gargulák.

Loni státní podnik přistoupil kvůli suchu k mimořádným manipulacím na vodních nádržích Vranov, Hubenov a Vír. Cílem bylo zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

(čtk)