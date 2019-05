Zakladatel Blue Origin a nejbohatší člověk světa Jeff Bezos. FOTO - wikimedia commons

Společnost Blue Origin se chystá na Měsíc, oznámil Bezos

Soukromá americká kosmická společnost Blue Origin se chystá na Měsíc, vyvíjí kvůli tomu přistávací modul, který bude schopen dopravovat na lunární povrch až 6,5 tuny nákladu. Ve čtvrtek místního času to ve Washingtonu oznámil zakladatel Blue Origin a nejbohatší člověk světa Jeff Bezos.

"Je to úžasný stroj a poletí na Měsíc," řekl Bezos o modulu s názvem Blue Moon, jehož maketu představil. Robotický aparát bude schopen na měsíční povrch dopravit v nákladním prostoru až čtyři vozítka najednou, nebo vzletový stupeň, s jehož pomocí budou moci z Měsíce odlétat lidé.

Bezos uvedl, že pro přistávací modul vyvíjí Blue Origin nový motor, který se jmenuje BE-7. První zážehové testy motoru se uskuteční letos v létě.

Bezos v projevu zmínil návrat astronautů na Měsíc do roku 2024 a také výzvu amerického viceprezidenta Mikea Pence, aby americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vyslal do roku 2024 na Měsíc také ženu.

NASA sice zatím nezveřejnila rozpočtový plán na návrat na Měsíc, na kterém dosud s lidskou posádkou přistály jen USA, je ale očividné, že bude potřebovat pro dopravu materiálu a přistání lidské posádky zcela nové vybavení. Bezosovo oznámení tak podle portálu The Verge bylo způsobem, jak ukázat, že Blue Origin se na Měsíc chce dostat ve stejném časovém rámci jako NASA.

"Můžeme pomoci s dodržením časového harmonogramu, ale jen díky tomu, že jsme (se začali připravovat) před třemi lety," řekl Bezos. Termín prvního letu lunárního přistávacího modulu ale nezmínil.

O motoru BE-7 Bezos řekl, že bude poháněn tekutým vodíkem. "Používáme tekutý vodík, protože budeme schopni získávat vodík z vody na Měsíci a doplňovat palivo na měsíčním povrchu," vysvětlil. Přítomnost vody na souputníkovi Země pak označil za výjimečně cenný zdroj.

Na úvod svého projevu Bezos hovořil o vizích budoucnosti lidstva v kosmu. V této souvislosti zmínil amerického fyzika a futurologa Gerarda K. O'Neilla a jeho knihu The High Frontier: Human Colonies in Space, ve které navrhl další kroky pro USA po lunárním programu Apollo. V knize se věnuje mimo jiné obřím stanicím, ve kterých budou žít lidé obklopeni zelení a které budou díky rotaci kolem své osy poskytovat umělou gravitaci.

Bezos uvedl, že by rád viděl vznik těchto stanic, označovaných za O'Neillovy válce, kde by žily miliony lidí.

"To, co tady dnes předkládám, je očividná vícegenerační vize," řekl Bezos. "Nebude to hotové za jednu generaci. Jednou z věcí, které musíme udělat, je inspirovat generace budoucí," dodal. Na svůj projev pozval vedle odborníků a novinářů také děti, které označil za ty, kdo kosmické plány lidstva budou uskutečňovat.