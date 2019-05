Steven Rosenblum (vlevo) a Petr Jákl ve střižně

Velkofilm Jan Žižka je ve střižně

O tom, že se zázraky opravdu dějí, by mohl hodiny vyprávět producent a režisér Petr Jákl. Že bude v jeho velkofilmu Jan Žižka hrát taková hvězda, jako je Ben Foster, bylo splněné přání. Když ale přijal roli i držitel dvou Oscarů Michael Caine, považoval to za zázrak. V té chvíli ještě neměl ani tušení, že se jeho cesty zkříží s hollywoodskou legendou a milovníkem dobrých filmů, střihačem Stevenem Rosenblumem.

»V podstatě se stal další zázrak v řadě. Zdálo se mi naprosto nereálné, že by právě Steven mohl kývnout na střih Žižky. Jeho rukama prošly takové filmy jako Legenda o vášni, Pearl Harbour, Poslední samuraj, Krvavý diamant i můj vůbec nejoblíbenější film Statečné srdce a spousta dalších,« nemohl Jákl uvěřit, kdo že se rozhodl ujmout jeho filmu.

Petr Jákl připravil vpravdě ojedinělý projekt.

Jako jeden z nejlepších střihačů, s třemi nominacemi na Oscara, si totiž Steven Rosenblum pečlivě vybírá, s kým bude spolupracovat. »Je pro mě velice důležité dělat na dobrých projektech s příjemnými lidmi. Hodně mě to ovlivňuje a Petra jsem si oblíbil už během našich telefonických hovorů. Navíc mám rád režiséry, kteří mi dají volný prostor, abych mohl stříhat i podle toho, jak to cítím já sám, a potom na to reagují. A Petr je v tomhle úžasný. Popovídáme si, jak by to asi mělo vypadat, pak se na to podívá a společně to doladíme, aby to mělo správnou dynamiku a vyznělo to, tak jak chce. Pak zase diskutujeme, co uděláme dál,« pochvaloval si Steven Rosenblum spolupráci s talentovaným režisérem. A nadšený je i Petr Jákl. »Pro mě je to neuvěřitelná škola, sedět s někým takovým, každý den ve střižně a společně na všem pracovat. Není to jenom skvělý střihač, ale i naprosto úžasný člověk. Hodně se spolu nasmějeme, občas zajdeme na víno… - je pro mě velkou inspirací, ale je v tom i radost a pohoda a o to víc mě to celé těší,« dodal režisér.

»Praha je nádherná!«

Příběh o Janu Žižkovi světoznámého střihače ihned zaujal, stejně tak jako žánr a herecké obsazení. »Opravdu mě to chytlo za srdce a myslím, že i diváci v Americe tomu dobře porozumí. Že je to uhrane charakterem a příběhem o lásce a boji, stejně jako tomu bylo u Statečného srdce a Mela Gibsona,« nebojí se Rosenblum srovnání s oscarovým filmem.

Také Prahu si Steven hned zamiloval a už si prý ani nepřijde jako turista. »Praha je neuvěřitelně nádherná. Nemám z ní slov. Vidím tu spoustu překrásných budov s prvky historie. Máte tady skutečně ty nejkrásnější budovy světa. I lidé tu jsou moc milí. Jsem velmi šťastný, že tu mohu být,« prozradil střihač Jáklova filmu o neporazitelném českém vojevůdci.

Jan Žižka vzniká za podpory Státního fondu kinematografie, Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund, Creative Europe MEDIA, Crestylu, Hlavního města Prahy či Středočeského kraje. Do českých kin jej bude distribuovat společnost BIOSCOP. A my, diváci, se již nyní můžeme těšit…

(koz)

FOTO – Populus a archiv