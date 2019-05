Ilustrační FOTO - Pixabay

Pečánky a slepé brambory

Než začnu – určitě znáte klasiku – březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Zatím co v dubnu jsme se ohřívali na slunci, v květnu se zatím ohříváme ne jen za kamny, ale přímo na nich (pokud je máme). A přitom možná vzpomínáte (já ano) na přísloví »Studený máj, v stodole ráj.« Což zemědělci odmítají a už teď, aniž by znali výsledek svého letošního hospodaření, předvídají špatnou úrodu. Nepřekonatelná moudrost našich maminek a babiček jim však nabízí ne čekání na dotace od státu, ale vzít rozum do hrsti…

Omlouvám se, ale musel jsem tuto poznámku napsat i s vědomím, že vody je pomálu, stejně tak i ptactva, motýlů, brouků a kde jaké »havěti«, které bylo ještě nedávno více než dost. Kdo za to může? Jen jako laik myslím na přemíru »zneužívané« zemědělské půdy k zástavbě průmyslovými zónami, satelitními sídlišti kolem velkých měst, atd.

Pojďme však k bramborám, babičky nám nabízejí snad až neuvěřitelně dobré, a navíc i jednoduché recepty z obyčejných brambor, které si naši přízeň zaslouží. A jedno zda žijete v mnohačlenné či jen v jednočlenné domácnosti.

Ze všech nejcennější jsou brambory pečené ve slupce. Ano jsou ty dávno zapomenuté neloupané brambory upečené ve žhavém popelu, v nouzi mohou být i pečené v běžné troubě. Každý vesnický kluk je uměl připravit. Pokud si pamatuji – ty pečené v popelu jsem jedl někdy před dvaceti, omyl před ještě více roky. Rozlomit, osolit. Nekonečná bašta. Babička je dělávala i na jaře, na suchém pekáči v rozpálené troubě. K tomu sklenice zakysaného mléka.

Pečánky, dobře umyté, neloupané, ale rozpůlené brambory pečené nasucho v troubě, poté zakapané sádlem a posypané strouhaným tvarohem, v moderní době třeba strouhaným sýrem. Takto lze péct i tzv. nové brambory (zatím jen z dovozu), po upečení do nich píchněte vidličkou, aby z nich unikla pára. Dnes je můžeme péct brambory v celku i rozpůlené též v alobalu, nasucho a poté potřené olejem, sádlem (lepší) nebo máslem. Brambory však před zabalením nakrojte do kříže, aby z nich mohla uniknout pára.

Česnekové brambory, toť lahůdka nemající chybu. Babičky je pekly neloupané, rozpůlené nebo rozdělené na čtvrtky na sucho v troubě pak z nich stáhly slupku – ne ze všech, a promíchaly (protřepaly) je v míse se sádlem a jemně utřeným česnekem se solí. Sklenice mléka k tomu.

Kmínové brambory pekli babičky též v troubě na vymaštěném plechu, ovšem oškrábané, nejlépe nakrájené na silnější plátky, na vymaštěném plechu, lehce osolte a posypte drceným kmínem. Po zezlátnutí plátky otočte. Pokud máte po ruce brynzu, posypte jí brambory a hned podávejte. Ale i tvrdý, nastrouhaný tvaroh, je dobrý.

Slepé brambory, to je krajové pojmenování pro nemaštěné brambory vařené ve slupce na páře. Babičky je po uvaření a oloupání posypaly strouhaným tvarohem, ty bohatší pak přidaly i prohřáté škvarky. K tomu pak jako nápoj podmáslí…

Ke klasice patří i zapečené brambory. Skvělé řešení pro zpracování zbylých vařených brambor ve slupce. Před pečením je rozkrájejte na plátky či kousky a vložte do vymazaného pekáčku, na ně navrstvěte prakticky cokoliv - zeleninu, uzeninu, kousky uzeného masa, nakrájená vařená vejce natvrdo, plátky sýra, přidejte další vrstvu brambor, vše můžete zalít rozšlehanými vejci či smetanou a nechte zapéct. Babičky je podávaly se zeleninou či s kyselým zelím… Dobrá babská rada: Povrch zapékaných brambor potírejte tukem, protože brambory musí být nejen křehké a křupavé, ale i vláčné. Pokud je necháte vyschnout, budou bez chuti, spálené mají nahořklou chuť.

A jako prémii babských rad, přidávám tradiční šťouchané brambory. Ale ty pravé, babičkovské. Uvařené brambory oloupejte, na horkém omastku (sádle) je rychle rozmačkejte, osolte a posypte drceným kmínem. Nemáte rádi kmín? Zkuste osmaženou cibulku. Na tuku osmažte cibulku dozlatova a v ní rozmačkejte brambory. Babičky občas do šťouchaných brambor přidávali jemně pokrájené uzené maso, uzeniny, občas i prohřáté kyselé zelí. Ale to už je o jiných receptech…

Babičky uměly vařit dobře a levně. Nebojme se u nich hledat poučení…

(jan)