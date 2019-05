Ilustrační FOTO - Pixabay

E-neschopenka odložena o půl roku

Lékaři zřejmě budou muset hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců výhradně elektronicky až od příštího roku. Sněmovna podpořila půlroční odklad zavedení elektronické neschopenky. Pravicové opozici se nepodařilo současně s projektem odložit také zrušení karenční doby.

Podle původních plánů měli lékaři hlásit pracovní neschopnost zaměstnanců výhradně elektronicky už od poloviny letošního roku, a to společně se zrušením karenční doby. ODS požadovala, aby byl také tento krok nejméně o půl roku odložen, Sněmovna to však odmítla. Zaměstnanci tak budou dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci už od letošního července.

Odklad e-neschopenky podpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM, normu nyní dostane k posouzení Senát.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) přijatou změnu v zavedení e-neschopenky hájila tím, že vyhověla nejdůležitějším požadavkům zaměstnavatelů. Budou moci podle ní požádat Českou správu sociálního zabezpečení o automatické zasílání oznámení o vzniku pracovních neschopností svých zaměstnanců. Lékařské organizace zase podle ministryně prosadily jednoduché ověření identity ošetřujících lékařů a bude rovněž možné využívat certifikáty zdravotních zařízení, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. »Přijali jsme řešení, které vyhovuje zaměstnavatelům, lékařům i pacientům,« řekla Maláčová po hlasování novinářům. Zároveň odmítla obavy pravicové opozice, že systém ani po půlročním odkladu nebude fungovat, protože na něj sociální správa ani lékaři nebudou připraveni. »Vše běží přesně na den,« uvedla k organizaci projektu Maláčová.

Přehnaný optimismus ministryně

Podle stínové ministryně práce KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové je však optimismus Maláčové přehnaný. K plně funkčnímu zavedení e-neschopenek od příštího ledna podle ní zřejmě nedojde. »Na jednu stranu jsme samozřejmě rádi, že e-neschopenka byla přijata, bude se na ní pracovat a konečně dojde k naplnění slibu z minulého volebního období, bohužel musím konstatovat, že se splnilo i to, co jsem říkala už dříve, že sice má být zavedena k 1. 1. 2020, ale i vzhledem k tomu, že je tam odklad přípravy informačního systému až na rok 2022, tak se obávám, že ten reálný termín bude posunut,« řekla našemu listu. Důvod vidí v tom, že z minulého volebního období chybělo politické zadání realizovat e-neschopenku a pracovat na přípravě celého projektu.

Stínová ministryně práce KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulické Jírovcová.

Aulická samozřejmě uvítala, že neprošel návrh ODS, aby s odkladem e-neschopenky došlo i k odkladu zrušení karenční doby. »Zrušení karenční doby jsme prosazovali několikrát už v minulém volebním období a bohužel k tomu nedošlo i proto, že náš návrh nepodporovali sociální demokraté, došlo k tomu až v současné době, každopádně jsem ráda, že zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci už od letošního července,« dodala Aulická.

Ostrá kritika pravicových stran

Pravicová opozice novelu nepodpořila, i když všichni její zástupci tvrdili, že zavedení e-neschopenek podporují. Podle Jana Bauera (ODS) ministerstvo projekt prosazuje chaoticky a bez znalosti praxe. »Paní ministryně má velmi svébytný smysl pro humor. My jako pravicová opozice vládní šlendrián podporovat nebudeme,« uvedl Bauer.

Rovněž podle lidovců projekt není dostatečně technicky připraven a může přinést řadu komplikací. Piráti změnu odmítli podpořit kvůli tomu, že bude znamenat dvouletý odklad konsolidace informačních systémů ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022.

»Podpora návrhu je podpora totální neschopnosti,« prohlásil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by Maláčová měla osobně ručit za to, že projekt skutečně začne k 1. lednu fungovat. Pokud by se to nestalo, měla by ministryně dát svou funkci k dispozici. Podle Radima Fialy (SPD) zákon »způsobí víc problémů než toho dobrého«.

Elektronické neschopenky měly začít původně od letošního roku. Menšinová vláda ANO před rokem navrhovala novelou projekt zrušit jako nepřipravený a vytvořit nový systém od roku 2021. ČSSD ale prosadila spuštění první etapy projektu od letošního července. Současná vláda ANO s ČSSD se rozhodla rušící novelu stáhnout, pak se ji ale rozhodla nahradit návrhem týkajícím se půlročního odkladu projektu. Proti červencovému spuštění lékaři pohrozili akcemi občanské neposlušnosti.

(jad, ku)